Jour 6 de la deuxième phase de la troisième division: avant le duel Villajoyosa

08/05/2021 à 11:45 CEST

le Acier voyager ce dimanche pour Stade Nou Pla se mesurer avec Villajoyosa à son sixième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 11h45.

le Villajoyosa Il attend avec impatience la sixième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Paternel à l’extérieur (0-1) et contre lui Vilamarxant à domicile (1-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des cinq matches disputés à ce jour et ont réussi à marquer 21 buts pour et 30 contre.

Du côté des visiteurs, le Acier a réussi à vaincre le Novelda 3-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Ximo Navarro, Pablo Sanchez Oui Juanca, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Villajoyosa. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux avec un chiffre de 24 buts en faveur et 30 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Villajoyosa a réalisé les chiffres d’une victoire et d’un nul en deux matchs joués dans son domaine, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes Acier, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui ont lieu Stade Nou Pla. Dans le rôle de visiteur, le Acier il n’a pas réussi à s’imposer dans son seul engagement en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de deux points. L’équipe de Pepe Soler il se classe troisième avec 25 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Acier, est en deuxième position avec 27 points.