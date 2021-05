Jour 6 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match de Ciudad de Murcia

25/05/2021 à 20:45 CEST

le Minerve visitez ce mercredi pour José Barnes se mesurer avec Murcie à son sixième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 20h45.

le Murcie vient au match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre El Palmar. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matchs disputés à ce jour, avec 21 buts en faveur et 22 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Minerve Il venait de remporter ses deux derniers matchs 2-1 et 2-1, le premier contre le Huércal-Overa dans son fief et le second devant lui Muleño à domicile, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stadium du Murcie. Avant ce match, le Minerve ils avaient gagné dans trois des six matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec 32 buts pour et 41 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Murcie il a remporté tous les matchs qu’il a disputés à domicile jusqu’à présent. À la maison, le Minerve a un équilibre entre une victoire et un match nul en deux matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Murcie prendre la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le José Barnes et l’équilibre est d’une défaite en faveur de la Murcie. La dernière fois qu’ils ont joué au Murcie et le Minerve dans cette compétition c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé sur un 3-0 favorable à la Minerve.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 33 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 32 points et occupent la cinquième position du tournoi.