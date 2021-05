Jour 6 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match de Lorca

15/05/2021 à 18:02 CEST

le Totana olympique visite ce dimanche à Francisco Artés Carrasco pour se mesurer à la Lorca à son sixième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h00.

le Lorca arrive au sixième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre El Palmar par un score de 7-1. De plus, les locaux n’ont gagné dans aucun des cinq matches disputés jusqu’à présent lors de la deuxième phase de la troisième division, avec 11 buts en faveur et 68 contre.

Du côté des visiteurs, le Totana olympique a subi une défaite à la Exploitation minière sportive dans le dernier match (0-1), il vient donc au match avec la nécessité de revenir à la victoire sur le terrain de Lorca. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle a remporté l’un d’entre eux avec un bilan de 21 buts marqués contre 29 encaissés.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Lorca ils ont perdu une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Francisco Artés Carrasco ne sont généralement pas les plus difficiles pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Totana olympique a un équilibre d’une victoire et une défaite en deux matchs joués, de sorte que les joueurs de la Lorca Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant au stade de la Lorca et le bilan est de trois victoires pour l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté trois matchs de suite à domicile contre le Totana olympique. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lorca et le Totana olympique dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 2-0 pour les locaux.

Actuellement, le Totana olympique il est en tête du classement avec une différence de 21 points par rapport à son rival. le Lorca Il a six points dans le casier, se classant 10e. Pour sa part, le Totana olympique il compte 27 points et occupe la sixième place du classement.