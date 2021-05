Jour 6 de la deuxième phase du deuxième B: avant le match de Badalona

07/05/2021 à 19:01 CEST

Samedi prochain à 19h00, le match de la sixième journée de la deuxième phase de la deuxième B sera joué, dans lequel nous verrons le Badalona et à Hercule dans le État municipal de Badalona.

le Badalona Il a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond à la sixième journée après avoir perdu son dernier match contre La Nucía par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés à ce jour lors de la deuxième phase du deuxième B avec un chiffre de 21 buts en faveur et 20 contre.

Concernant les visiteurs, le Hercule il venait de remporter ses deux derniers matchs 2-0 et 1-2, le premier contre lui Llagostera en tant que local et le second avant lui Cornellà hors de son terrain, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Badalona. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Hercule Dans la deuxième phase du deuxième B, il en a remporté trois et accumule un chiffre de 16 buts encaissés contre 20 en faveur.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Badalona a réussi à gagner dans leur seul duel joué jusqu’à présent à domicile dans la deuxième phase du deuxième B.Dans le rôle de visiteur, le Hercule Il a un équilibre d’une victoire et une défaite en deux matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes doivent faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le État municipal de Badalona, en fait, les chiffres montrent deux victoires et quatre nuls en faveur de la Badalona. De même, les locaux ont un total de six matchs d’affilée sans perdre contre ce rival dans la deuxième phase de la deuxième B.Le dernier match qu’ils ont joué dans le Badalona et le Hercule dans ce tournoi, il a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 1-2 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du Badalona avec une différence d’un point. L’équipe de Manolo Gonzalez il se classe cinquième avec 32 points sur son tableau de bord. En revanche, les visiteurs sont en deuxième position avec 33 points.