Jour 6 de l’Ouverture MX League : avant le duel de San Luis

21/08/2021 à 04:15 CEST

Le Croix Bleue voyage ce dimanche à Stade Alfonso Lastras Ramirez se mesurer avec San Luis dans son sixième tour de la Ligue d’ouverture MX, qui débutera à 4h00.

Le San Luis atteint la sixième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Necaxa dans le match précédent par un score de 0-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des quatre matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Apertura avec un chiffre de six buts pour et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Croix Bleue a récolté une égalité à un contre le Monterrey, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Liga MX de Apertura, le Croix Bleue il en a remporté deux avec un bilan de huit buts marqués contre cinq encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le San Luis Il a un bilan d’une défaite et d’un nul en deux matchs joués dans son domaine, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Aux sorties, le Croix Bleue a gagné une fois et a fait match nul une fois dans leurs deux matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui San Luis pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de San LuisEn fait, les chiffres montrent deux victoires et cinq défaites pour l’équipe à domicile. Le dernier match auquel ils ont joué San Luis et le Croix Bleue dans ce tournoi, c’était en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-2 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement d’un point en faveur de la Croix Bleue. L’équipe de Marcelo Mendez Il entre dans le match en dixième position et avec sept points avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent huit points et occupent la cinquième position de la compétition.