Jour 7 de la deuxième phase de la troisième division : avant le duel de Corellano

05/06/21 à 18:12 CEST

le Corellano reçoit ce dimanche à 18h00 la visite du Fontellas dans le Ombatillo municipal lors de leur septième match dans la deuxième phase de la troisième division.

le Corellano affronte avec des esprits renforcés le match de la septième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre Lourdes hors de son champ et contre lui FC Bidezarra dans son domaine par 1-3 et 3-2, respectivement. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté quatre des six matchs disputés à ce jour en deuxième phase de troisième division et cumulent un chiffre de 37 buts contre 39 en faveur.

Du côté des visiteurs, le CD Fontellas il a été battu 0-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Txantrea, de sorte qu’un triomphe sur le Corellano Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de 58 buts encaissés contre 23 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Corellano Il compte deux victoires et un match nul en trois matchs joués à domicile, c’est donc une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le CD Fontellas a un bilan de trois défaites en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Corellano ajouter un résultat positif à la maison.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Corellano, les chiffres montrent une victoire pour les locaux. La dernière fois qu’ils ont affronté le Corellano et le Fontellas dans cette compétition c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 en faveur de Corellano.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Corellano est en avance sur le CD Fontellas avec une différence de 17 points. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 37 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 20 points et occupent la neuvième position du tournoi.