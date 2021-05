Jour 7 de la deuxième phase du deuxième B: avant la réunion du Recreativo Granada

15/05/2021 à 12:14 CEST

le Récréatif visitez ce dimanche pour Ville sportive de Grenade CF se mesurer avec Recreativo Grenade à son septième tour de la deuxième phase du deuxième B, qui débutera à 11h30.

le Recreativo Grenade affronte le septième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir tiré le dernier match joué contre le Marbella. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des six matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 24 buts en faveur et 23 contre.

Du côté des visiteurs, le Récréatif ne pouvait pas gagner L’ejido lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. Avant ce match, le Récréatif il n’avait remporté aucun des six matchs disputés dans la deuxième phase du deuxième B cette saison et a un solde de 32 buts marqués contre 37 buts reçus.

En référence aux résultats en tant que local, le Recreativo Grenade ils ont perdu deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, se montrant ainsi comme une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont de meilleures chances que prévu. Aux sorties, le Récréatif Il a été battu trois fois au cours de ses trois matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Recreativo Grenade.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Ville sportive de Grenade CF, résultant en une victoire, deux défaites et un nul en faveur de la Recreativo Grenade. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Recreativo Grenade, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. Le dernier match auquel ils ont joué Recreativo Grenade et le Récréatif dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, nous pouvons voir que le Recreativo Grenade ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 11 points. le Recreativo Grenade Il a 31 points dans la boîte, se classant deuxième. De leur côté, les visiteurs sont en sixième position avec 20 points.