Jour 8 de la deuxième phase de la troisième division : avant le match de Baztan

in

11/06/2021 à 18h30 CEST

Samedi prochain à 18h30 se jouera le match de la huitième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Baztan et à Corellano dans le Giltxaurdi.

le Baztan affronte le match de la huitième journée avec optimisme pour consolider une séquence positive après avoir gagné à Txantrea dans le Installations sportives de Chantrea par 0-1, avec un but de Goñi. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des sept matchs disputés jusqu’à présent et additionnent le chiffre de 42 buts contre 25 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Corellano il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui CD Fontellas dans son stade et le Lourdes hors de son terrain, respectivement 4-1 et 1-3, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le fief de la Baztan. À ce jour, sur les sept jeux que le Corellano Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté cinq avec un chiffre de 43 buts pour et 38 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Baztan il a perdu deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Dans le rôle de visiteur, le Corellano ils ont gagné deux fois dans leurs trois matchs jusqu’à présent, donc le match pourrait être très serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Giltxaurdi, obtenant ainsi deux victoires en faveur de la Baztan. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les CorellanoEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en octobre 2019 et s’est soldée par un résultat 3-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, entre Baztan et le Corellano il y a une différence de 12 points dans le classement. le Baztan Il arrive à la rencontre avec 28 points à son casier et occupant la septième place avant le match. Pour sa part, Corellano il compte 40 points et occupe la troisième position du classement.