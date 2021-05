Jour 8 de la deuxième phase de la troisième division : avant le match de Rinconeda

29/05/2021 à 11h30 CEST

le Coin reçoit ce dimanche à 11h30 la visite du Guarnizo dans le Municipal de Polanco lors de leur huitième réunion de la deuxième phase de la troisième division.

le Coin arrive au huitième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Football Barréda dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont remporté aucun des sept matchs disputés à ce jour, avec 22 buts pour et 50 contre.

Du côté des visiteurs, le Guarnizo a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Revilla lors de sa dernière rencontre, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois aux trois points. À ce jour, sur les sept matches que le Guarnizo Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté cinq avec un bilan de 31 buts pour et 33 contre.

En tant que local, le Coin il a perdu deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Dans le rôle de visiteur, le Guarnizo Il a un bilan de deux victoires et un nul en trois matchs joués, il peut donc être considéré comme un rival plus que dangereux en dehors de son stade, où il obtient une grande partie des points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipal de Polanco, en fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de la Coin. Le dernier affrontement entre les Coin et le Guarnizo Cette compétition s’est jouée en février 2019 et s’est terminée sur un résultat de 2-1 en faveur des locaux.

Concernant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on constate que les deux équipes sont séparées de 15 points en faveur de la Guarnizo. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 21 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en deuxième position avec 36 points.