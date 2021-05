Jour 8 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match de Trujillo

15/05/2021 à 18:13 CEST

Dimanche prochain à 18h00, le match de la huitième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le différend de victoire Trujillo Pourtant le AD Lobon dans le Municipal.

le Trujillo affronte avec optimisme le match de la huitième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté leurs deux derniers matchs 0-3 et 3-1, le premier contre le Calamonte loin de chez soi et le deuxième contre lui Chinato en tant que local. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des sept matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 33 buts en faveur et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AD Lobon a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Remplir lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le AD Lobon Il en a remporté trois avec un solde de 19 buts pour et 40 contre.

En termes de performances à domicile, le Trujillo ils ont réalisé des statistiques de deux victoires et un nul en trois matchs disputés à domicile, c’est pourquoi ils forment une équipe solide dans leur stade, réalisant la plupart des points joués. Aux sorties, le AD Lobon ils ont gagné une fois et fait match nul lors de leurs trois matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

En analysant sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on voit qu’avant la dispute du match, le Trujillo est en avance sur le AD Lobon avec une différence de six points. À ce moment, le Trujillo il a 30 points et est en troisième position. En revanche, les visiteurs ont 24 points et occupent la huitième position de la compétition.