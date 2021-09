Jour 8 de la Opening MX League : avant-première du match Tigres UANL

09/11/2021

Le à 09:45 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la huitième journée de la MX Opening League, dans lequel nous verrons la victoire à Tigres de l’UANL et à Lion dans le Stade universitaire (uanl).

Les Tigres de l’UANL Il atteint le huitième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul 1-1 contre lui Atlas Guadalajara à son dernier match. De plus, les locaux ont remporté trois des sept matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Apertura, avec une séquence de 12 buts pour et sept contre.

Concernant les visiteurs, le Lion a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Amérique lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté quatre avec un chiffre de 11 buts pour et sept contre.

En tant que local, le Tigres de l’UANL a gagné une fois et a fait match nul deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour lui Lion, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade universitaire (uanl). Dans le rôle de visiteur, le Lion Il a un record de deux victoires et une défaite en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade universitaire (uanl) et le bilan est une défaite et quatre nuls en faveur de la Tigres de l’UANL. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de six matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le Lion. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en janvier 2021 et s’est soldée par un résultat 2-0 pour les locaux.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Lion est en avance sur le Tigres de l’UANL avec une différence de deux points. Les Tigres de l’UANL Il arrive à la rencontre avec 12 points à son casier et occupant la quatrième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en deuxième position avec 14 points.