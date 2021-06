Jour 9 de la deuxième phase de la troisième division : avant le duel de Cardassar

12/06/2021 à 19h00 CEST

Dimanche prochain à 19h00 se jouera le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Cardassar et à Llosetense dans le San Lorenzo.

le Cardassar visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la neuvième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Alcúdia par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 33 buts pour et 40 contre.

Pour sa part, Llosetense venaient de remporter leurs deux derniers matchs 2-0 et 0-4, le premier contre le Félanitx dans son stade et le second contre lui Ferriolense hors de son domaine, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Cardassar. À ce jour, sur les huit matches que le Llosetense dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté cinq avec 31 buts pour et 38 contre.

En référence à la performance locale, le Cardassar ils ont gagné deux fois et fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. A la maison, le Llosetense a un bilan d’une victoire et trois défaites en quatre matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Cardassar.

Actuellement, entre Cardassar et le Llosetense il y a une différence de quatre points dans le classement. L’équipe de Miguel Àngel Tomás il se classe quatrième avec 33 points à son tableau de bord. Pour sa part, le Llosetense il compte 37 points et occupe la deuxième position du classement.