Jour 9 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match des Robres

22/05/2021 à 17:31 CEST

le Robres reçoit ce dimanche à 17h30 la visite du Tamarite dans le san blas lors de son neuvième match dans la deuxième phase de la troisième division.

le Robres fait face au neuvième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir fait match nul 2-2 contre le Fraga dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 40 buts en faveur et 37 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tamarite a obtenu une égalité à un contre Villanueva, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Robres. Sur les huit matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Tamarite il a remporté l’un d’entre eux et a un solde de 31 buts marqués contre 44 buts encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Robres ils ont gagné quatre fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ils forment donc une équipe solide dans leur stade, obtenant la plupart des points joués. Dans le rôle de visiteur, le Tamarite a un bilan d’une victoire, deux défaites et un nul en quatre matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Robres si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Robres et les résultats sont de trois victoires et une égalité pour les locaux. De même, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs invaincus contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Robres et le Tamarite Dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un résultat 3-0 en faveur des locaux.

En ce moment, entre le Robres et le Tamarite il y a une différence de 12 points dans le classement. L’équipe de Javier Genovés il se classe quatrième avec 44 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Tamarite il a 32 points et se classe huitième du tournoi.