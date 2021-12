Jour de la libération de Goa : son histoire, sa signification et son « opération Vijay »

L’occasion est toujours, naturellement, célébrée avec ferveur dans le plus petit État de l’Inde.

Jour de la libération de Goa : Goa célèbre dimanche son 60e jour de la libération et l’État célèbre l’occasion avec beaucoup de ferveur. En fait, les célébrations du jubilé de diamant de l’événement ont été déclenchées le jour de la libération de Goa l’année dernière par le président Ram Nath Kovind, alors qu’il était en visite à Panaji. Depuis lors, le gouvernement de l’État a lancé de nombreux programmes pour l’événement, le Centre annonçant également une subvention de Rs 300 crore pour Goa, selon un rapport d’IE. L’occasion est toujours, naturellement, célébrée avec ferveur dans le plus petit État de l’Inde. Mais qu’est-ce que le jour de la libération de Goa et pourquoi est-ce important ? Découvrez ici.

Jour de la libération de Goa : histoire et signification

Goa avait été un port important pour le commerce ainsi que pour les opérations militaires des Portugais, qui ont régné sur la région pendant plus de quatre siècles et demi. Bien que la région se soit révoltée contre les Portugais, comme on le sait, aux XVIIIe et XIXe siècles, c’est le 18 juin 1946 que le mouvement pour la libération de Goa a commencé à prendre de l’ampleur lorsque le socialiste Dr Ram Manohar Lohia a rejoint Goans dans leur lutte. Le 18 juin est donc célébré dans l’État comme le jour de la révolution de Goa.

Malgré cette lutte et malgré l’indépendance de l’Inde de la domination britannique le 15 août 1947, les Portugais n’ont libéré Goa que 14 ans plus tard. Une fois que l’Inde a obtenu la liberté, l’appel à l’indépendance de Goa de la domination portugaise s’est intensifié, et tandis que certains combattants de la liberté ont mené des agitations, de nombreux autres ont tenté de tenir des pourparlers pacifiques pour libérer le pays en utilisant la diplomatie.

À la fin, cependant, les forces armées indiennes ont été envoyées par le Premier ministre Jawaharlal Nehru, poste auquel les dirigeants portugais se sont rendus et ont libéré Goa le 19 décembre 1961.

Avec cela, le dernier des colonisateurs européens a quitté l’Inde.

Au cours de cette libération de Goa, Daman et Diu des Portugais, les tri-services des forces armées indiennes ont mené l’opération Vijay, une opération militaire de 36 heures qui a commencé le 18 décembre 1961 et s’est terminée le 19 décembre 1961. L’armée est entrée dans Goa par l’est et le nord, tandis que l’armée de l’air indienne bombardait la base aérienne des dirigeants portugais basés à Dabolim. Pendant ce temps, la marine indienne a pris position et a sécurisé l’accès au port de Mormugao et à l’île d’Anjadip pour empêcher les navires de guerre portugais de prendre des mesures.

