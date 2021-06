Jour de la liberté au plus tard: la Grande-Bretagne pourrait ne pas déverrouiller le 21 juin maintenant Politique | Nouvelles

Alors que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a laissé entendre que les règles relatives au virus pourraient rester jusqu’à ce que le lien entre les infections et les admissions à l’hôpital avec la maladie soit « rompu » par la double inoculation. M. Raab a ajouté: “La course dans laquelle nous sommes est d’amener tout le monde aussi loin que possible à deux doses.” Le sondage d’Opinium a révélé qu’à mesure que l’inquiétude grandissait au sujet de la pression – enregistrée pour la première fois en Inde – les électeurs qui soutenaient le maintien des restrictions sont passés de 43% à 54%.

Les chiffres d’hier ont montré que huit autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant le test positif pour Covid, portant le total à 127 904.

M. Johnson présentera son calendrier révisé pour la levée des restrictions dans une allocution télévisée ce soir.

Il a refusé de donner un premier indice de ses plans alors qu’il clôturait le sommet du G7 à Cornwall, affirmant qu’il donnerait au public un “package complet” aujourd’hui pour expliquer le retard.

Le Premier ministre a déclaré: “Nous continuons d’examiner les données, aucune décision finale n’a été prise. Le bon moment pour informer tout le monde sur ce que nous allons faire avec l’étape 4 avec le 21 juin est … quand nous mettrons sur l’ensemble du paquet.”

M. Raab a déclaré que le test clé pour abolir le verrouillage en Angleterre est de savoir si le déploiement du vaccin a réussi à rompre le lien entre les infections et le nombre d’admissions à l’hôpital.

Il a déclaré à The Andrew Marr Show sur BBC One: “Nous savons que nous avons fait de grands progrès pour affaiblir le lien entre la transmission et l’hospitalisation. La question est de savoir si nous l’avons rompu et rompu.

“La course dans laquelle nous nous engageons est d’amener tout le monde autant que possible à deux doses, car cela maximise l’efficacité à la fois des dommages graves aux personnes, mais nous savons également qu’il est plus efficace de couper la transmission.”

Hier soir, les députés conservateurs d’arrière-ban craignaient que le gouvernement ne tombe dans un cycle de retards répétés dans l’assouplissement des restrictions sur la vie des gens.

Mark Harper, le président du Covid Recovery Group of Tory MPs, a déclaré: “Retarder le 21 juin enverra un message clair aux employeurs et aux travailleurs que, lorsque les cas de Covid augmenteront – et chaque – automne et hiver, ils ne pourront pas compter sur le gouvernement pour garder notre société ouverte.

Il a déclaré que les retards dans la fin du verrouillage étaient « catastrophiques pour de nombreuses entreprises actuellement sous assistance respiratoire ».

L’ex-ministre Steve Baker, vice-président du groupe, a déclaré : « Tôt ou tard, nous devrons décider si nous nous contentons de tâtonner comme ça en tant que pays, en imposant des restrictions sévères qu’une majorité semble soutenir mais qui ont des conséquences dévastatrices sur certaines entreprises et la santé mentale de certaines personnes.

“Boris est dans une position intolérable alors qu’il pèse tout cela ce week-end sans analyse coûts-avantages de grande envergure ni avis d’experts compétitifs.

« Les groupes vulnérables ont tous été vaccinés, la plupart deux fois. Beaucoup auront du mal à comprendre pourquoi ils ne peuvent toujours pas gagner leur vie. Nous devons maintenant apprendre à vivre avec le virus, qui, comme nous le disent les scientifiques, sera avec nous pour toujours.”

Hier soir, les scientifiques ont insisté sur le fait qu’il ne devrait plus y avoir de verrouillage, en raison de l’impact plus large sur la santé et le bien-être. Le professeur Kailash Chand, ancien vice-président de la British Medical Association, a déclaré : « Près de 50 % de la population a les deux doses de vaccination. » Si nous accélérons un peu plus le déploiement de la vaccination, nous pouvons facilement augmenter ce chiffre à près de 60-65 pour cent et lever le verrouillage.

“La nation entière est plus stressée, anxieuse ou déprimée que d’habitude. Nous avons besoin de revenir à la normale le plus tôt possible. Cela doit être le dernier verrouillage.”

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré qu’il soutiendrait un report mais qu’il serait alors temps de s’ouvrir.

“Le gouvernement continue de parler du lien entre les hospitalisations et les cas qui ont été rompus. Cela n’arrivera jamais totalement car il y aura toujours une sorte de relation, mais pas aussi forte que par le passé.

“Le nombre de [hospital] Les lits occupés n’augmentent pas aussi rapidement, pas plus que le nombre de lits pour soins respiratoires. Ces personnes… pourraient ne pas être aussi malades qu’elles l’étaient il y a quelques mois.

“Nous nous dirigeons vers 80% de la population adulte ayant reçu les deux vaccins à la mi-juillet.

“Après cela, nous devons vraiment nous efforcer de dire:” OK, nous avons fait tout ce que nous pouvions – il est temps que nous devions vivre avec cela “.”

Mais le professeur Stephen Reicher, du Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors qui conseille les ministres, a déclaré que le pays devrait se méfier de “revenir en arrière”: “Il y a encore beaucoup de dégâts qui peuvent être causés, il est donc logique de faire une pause.”

Le Dr Raghib Ali, associé principal de recherche clinique à l’unité d’épidémiologie du MRC de l’Université de Cambridge, a déclaré que toute augmentation du nombre de patients Covid dans les hôpitaux “aura un impact significatif sur tous nos patients non-Covid. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre que ces personnes souffrent .”

L’épidémiologiste, le professeur Sian Griffiths, directeur associé de Public Health England, a déclaré: “Nous devons distribuer des deuxièmes doses à toutes les personnes de plus de 50 ans et étendre le programme de vaccination pour assurer la sécurité de tous.”