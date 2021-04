Jour de la Terre 2021: thème, signification et origine de la Journée internationale de la Terre de cette année

Le thème de la Journée de la Terre de cette année, tel que décidé par les Nations Unies, est «Restaurer notre Terre».

Jour de la Terre 2021, Jour de l’histoire de la Terre: Le monde célèbre aujourd’hui le 51e anniversaire de la Journée internationale de la Terre-Mère. Cette journée donne l’occasion aux nations, aux organismes internationaux, aux organisations non gouvernementales, aux entreprises et à chaque être humain vivant sur cette planète de renforcer les efforts visant à protéger la Terre contre la dégradation de l’environnement. Même la crise actuelle de la pandémie de coronavirus a été liée par de nombreux militants climatiques à la dégradation incessante de la planète. Le monde entier célèbre le Jour de la Terre aujourd’hui le 22 avril et déploie des efforts pour vaincre la pandémie de Covid-19. Le thème de la Journée de la Terre de cette année, tel que décidé par les Nations Unies, est «Restaurer notre Terre».

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans une brève déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la Terre, a déclaré que la récupération de la planète entière après la pandémie de coronavirus était une chance de placer le progrès de la Terre sur une voie plus verte et plus durable. Le Secrétaire général a également déclaré que le monde devait passer à un système économique plus durable qui pourrait soutenir à la fois la planète et ses habitants de manière bénéfique.

Origine du Jour de la Terre

Le 22 avril a été célébré pour la première fois comme le Jour de la Terre en 1970, lorsque plus de 20 millions de personnes ont marché dans les rues pour protester contre l’exploitation de l’environnement. Alors que le déclencheur immédiat des manifestations a été la marée noire de Santa Barbara en 1969, des gens de tout le pays se sont rassemblés dans les rues pour protester contre le smog et les rivières polluées qui étaient devenus une caractéristique permanente de leur vie.

Thème de la Journée mondiale de la Terre 2021

Cette année, le Jour de la Terre se concentre sur les technologies vertes et sans pollution émergentes et sur les solutions novatrices qui peuvent freiner la dégradation continue de l’environnement. La coïncidence spéciale qui marque la Journée mondiale de la Terre cette année est le fait que plus de sept réunions liées au climat sont organisées aujourd’hui, y compris le Sommet des dirigeants sur le climat organisé par le président américain nouvellement élu Joe Biden.

