‘Jour de la Terre! Le spécial musical mettant en vedette Justin Bieber, Maluma, etc.

La programmation pour le prochain Jour de la Terre spécial Facebook Watch! La comédie musicale avec Bill Nye the Science Guy a été révélée pour présenter un groupe d’interprètes vedettes, y compris Justin Bieber, Maluma, Tori Kelly et bien d’autres. Créé aux côtés de EARTHDAY.org, l’événement, diffusé le 22 avril, vise à sensibiliser le public au changement climatique.

Parmi le Jour de la Terre! Les invités spéciaux de la musique sont les stars de Broadway Ben Platt et Idina Menzel ainsi que les stars de TikTok. Charli et Dixie D’Amelio. Les musiciens Jack Harlow, CNCO, Cody Simpson et Steve Aoki font également partie de la programmation. Un certain nombre d’acteurs et de personnalités ont été recrutés pour l’événement, dont Zac Efron, Nick Kroll, Jasmine Cephas Jones, Karamo Brown, Desus Nice et The Kid Mero.

Enseignante scientifique de longue date, Nye encourage les jeunes à faire ce qu’ils peuvent pour favoriser la restauration de la Terre alors que les préoccupations liées au changement climatique ne cessent d’augmenter. Pour aider à diffuser un message approfondi pendant l’événement, il a également recruté une équipe de jeunes militants luttant contre le changement climatique.

Une apparition sera faite par Jerome Foster II, 18 ans, qui est actuellement le plus jeune membre du Biden White House Environmental Justice Advisory Council, ainsi que l’activiste climatique et organisatrice du mouvement de grève Fridays for the Future Xiye Bastida. Alexia Akbay, qui a fondé et dirige la start-up Symbrosia, qui utilise des algues pour lutter contre le méthane du bétail, sera également présentée.

Les hôtes de l’événement comprennent l’actrice et militante Milana Vayntrub et l’activiste et organisatrice de 15 ans Alexandria Villaseñor. «Honoré de co-animer le livestream EARTHDAY.org… et de présenter des artistes incroyables, des chefs de mouvement et des personnes qui travaillent quotidiennement pour rendre notre planète plus sûre», a déclaré Vayntrub sur Instagram.

Jour de la Terre! La comédie musicale peut être visionnée le 22 avril lors du Facebook Watch Earth Day direct à partir de midi HNE.

En savoir plus sur le Jour de la Terre! The Musical sur le site officiel EARTHDAY.org.