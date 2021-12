Jour de la Vierge de Guadalupe 2021 : Images et phrases

. Phrases et images à partager pour le Jour de la Vierge de Guadalupe.

Ce dimanche 12 décembre, le Jour de la Vierge de Guadalupe, l’une des dates les plus sacrées pour tous les catholiques fidèles Sainte Mère de Guadalupe.

Contrairement à l’année 2020, cette fois les paroissiens pourront visiter le Basilique de Santa Maria de Guadalupe à Mexico. Cependant, ils doivent se conformer à des protocoles de biosécurité stricts en raison de la pandémie de COVID-19 sur le territoire mexicain.

Selon les informations examinées par CNN en espagnol, les pèlerins pourront visiter l’intérieur du Basilique de la Vierge de Guadalupe, mais pour une durée ne dépassant pas 15 minutes, ceci dans le but d’éviter les foules au milieu de la crise de santé publique que connaît le territoire aztèque en raison de la pandémie de COVID-19.

Tout utilisateur du monde entier pourra profiter des messes en l’honneur de la Vierge de Guadalupe dans le Chaîne YouTube officielle de la Basilique de Guadalupe.

Phrases à partager avec votre famille et vos proches pour la Journée de la Vierge de Guadalupe 2021

N’ayez pas peur, la Vierge de Guadalupe a dit à Juan Diego

«Mets ceci dans ton cœur, mon petit fils, n’aie pas peur. Ne suis-je pas ici qui suis ta mère ? N’es-tu pas sous mon ombre, mon fils ? Ne suis-je pas la source de ta joie ? N’es-tu pas dans le pli de mon manteau, au carrefour de mes bras ? rien d’autre?

Prière à la Bienheureuse Guadalupe

« Souviens-toi, ô très miséricordieuse Vierge de Guadalupe, qu’aucun de ceux qui sont venus à ta protection, important ton aide et réclamant ton aide n’a été abandonné par toi. Fort de cette confiance, je viens à toi, ô Vierge Mère. Et bien que gémissant sous le poids de mes péchés, j’ose me présenter devant ta souveraine présence. Mère de Dieu, ne rejetez pas mes humbles supplications, mais plutôt tendez l’oreille vers elles et daignez les assister favorablement. Amen ».

Bien-aimée Sainte Mère de Dieu

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas les supplications que nous t’adressons dans nos besoins, mais libère-nous toujours de tout danger. Vierge glorieuse et bénie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes d’atteindre les promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ».

Petite prière à Guadalupe

«Ma mère, protège-nous en ce nouveau jour et guide-nous dans tout ce que nous faisons en ce jour, et ne nous laisse jamais seuls sans ta protection et sauve-nous de tout mal. Amen ».

Prière à Guadalupe pour la famille

«Oh Vierge de Guadalupe, bénissez nos familles. Ayez pitié de nous et conduisez-nous toujours à Jésus. Et ainsi, libres de tout mal, nous pouvons apporter aux autres la joie et la paix qui ne peuvent venir que de votre Fils Jésus-Christ. Amen ».

Prière à Guadalupe pour notre paix

« Nous vous demandons d’intercéder pour que Dieu nous accorde la paix dans nos cœurs. Amen ».

Images à partager avec votre famille et vos proches pour la Journée de la Vierge de Guadalupe 2021