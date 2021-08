Jour de l’Indépendance 2021 : comment les marques célèbrent le 75e Jour de l’Indépendance

Campagnes de marque déployées le jour de l’indépendance, 2021

C’est à nouveau cette période de l’année où la fierté, le pouvoir et les célébrations forment l’essence de la communication de la marque : le Jour de l’Indépendance. Alors que la pandémie a peut-être arrêté les célébrations en plein air, les marques ont veillé à ce que l’enthousiasme reste vivant. BrandWagon Online se penche sur certaines des campagnes lancées cette année :

Technologies d’énergie lumineuse

À l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde, Luminous Power Technologies lance une campagne #SolarKeSainik pour reconnaître et remercier les combattants qui comprennent l’importance de l’énergie solaire et travaillent chaque jour pour faire connaître les solutions vertes.

Violoncelle BIC

#AzaadiJoKalamUthaKaiMile est un film numérique qui présente des histoires puissantes de trois personnalités de la vie réelle qui ont tiré parti de l’éducation pour surmonter les défis et les conditions prédestinées, pour mener des modes de vie réussis. La campagne a été lancée en partenariat avec The Better India (une plate-forme de médias numériques) et vise à souligner l’importance de l’éducation – un facteur clé de changement et de liberté.

Upstox

Upstox a lancé sa campagne du Jour de l’Indépendance #StartKarkeDekho pour inciter les individus à faire ce premier pas vers leur parcours financier et les encourager à investir dans leur avenir. L’objectif primordial de la campagne est de favoriser une culture d’investissement à travers le pays.

Groupe Godrej

Godrej Group a sorti un film numérique pour se réjouir de l’esprit d’indépendance avec la campagne – #FreedomIs. Le thème #FreedomIs exprime les attentes des jeunes du pays et présente leur conviction de ce que la liberté signifie pour eux et en quoi leur type d’Inde sera différent. La campagne met en évidence divers aspects auxquels ils peuvent s’identifier et exhorte chaque citoyen à s’engager à diffuser cette idée d’une Inde optimiste.

BookASmile par BookMyShow

BookASmile, l’initiative caritative de BookMyShow, en collaboration avec l’ONG basée à Jharkhand – YUWA, a conceptualisé une nouvelle campagne pour souligner le rôle de la liberté à travers le sport intitulée « Independence Through Sports ». Lancé sous la forme d’un film vidéo numérique, BookASmile et YUWA poursuivent leur travail pour encourager et responsabiliser les jeunes filles à explorer le domaine du sport à travers cette campagne.

Ciment JK Lakshmi

JK Lakshmi Cement, en association avec BC Web Wise, a lancé son nouveau film publicitaire numérique #IndiaAbSoschBulandKaro pour célébrer le 75e jour de l’indépendance. Le film numérique Independence Day de la marque capture l’essence de la joie de passer à la maison de vos rêves et du contentement de vivre pleinement la vie. Le film montre comment la construction de la maison de nos rêves nous donne un sentiment d’indépendance et de liberté pour explorer davantage.

Fonds commun de placement IDFC

Ce jour de l’indépendance, IDFC Mutual Fund a sorti un film #DeshKaNivesh, qui souligne l’importance des conseillers financiers et des partenaires distributeurs dans la vie des investisseurs à travers le pays. Il met en évidence comment des conseils appropriés peuvent vraiment changer la vie des investisseurs.

CashKaro

CashKaro a lancé sa campagne pour le Jour de l’Indépendance #HumIndianHain en collaboration avec des célébrités comme Ali Fazal, Sunil Grover et Nidhi Agarwal. Cette campagne montre à quel point chaque Indien aime trouver un bon rapport qualité-prix et à quel point CashKaro représente la même chose.

Uber

Uber a sorti un clip pour célébrer le 75e jour de l’indépendance de l’Inde avec Esther Hnamte, une chanteuse de cinq ans du Mizoram interprétant une interprétation de “Maa Tujhe Salaam”. La vidéo met également en évidence les efforts d’Uber pour soutenir les communautés à travers le pays pendant Covid-19.

