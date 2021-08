Jour de l’Indépendance 2021: Faits moins connus sur le drapeau tricolore indien que vous devez savoir

L’hymne national ‘Jana Gana Mana’ a été composé à l’origine par Rabindranath Tagore en bengali sous le nom de Bharoto Bhagyo Bidhata (Photo: PTI)

L’Inde célèbre son 75e jour de l’indépendance demain, le 15 août 2021. Le drapeau national indien, également connu sous le nom de Tricolor ou Tiranga, fait partie intégrante du mouvement de liberté indien. Voici quelques-uns des faits les moins connus sur le drapeau tricolore que vous devez savoir.

Le drapeau national de l’Inde que nous avons aujourd’hui est horizontal avec le tricolore safran, blanc et vert avec un chakra Ashoka au milieu. Dans sa première version, cependant, lorsque le drapeau a été hissé le 7 août 1906, le drapeau avait des bandes vertes, jaunes et rouges. La première version du drapeau indien comportait également divers symboles religieux en plus de huit roses et Vande Mataram écrit dessus. La deuxième version du drapeau national de l’Inde a été hissée par Madame Bhikaji Cama au Sommet de l’Internationale socialiste à Stuttgart, en Allemagne. La troisième version du drapeau national avait des rayures vertes et rouges avec l’Union Jack, qui est le drapeau national du Royaume-Uni, en haut à gauche avec un croissant en haut à droite et sept étoiles ressemblant à la constellation de Saptarishi. En 1917, le drapeau a été utilisé par Bal Gangadhar Tilak. Il est également dit que deux autres versions du drapeau ont été conçues en 1921, la première ayant une bande blanche en haut, une verte au milieu et une bande rouge à le fond. Dans le premier dessin, alors que le blanc représentait les minorités religieuses, le vert représentait les musulmans et le rouge les hindous avec un rouet placé au milieu. Ce drapeau a été conçu en gardant à l’esprit la vision du Mahatma Gandhi. Une autre version du drapeau a été adoptée par le comité du Congrès. Il y avait du safran en haut, du blanc au milieu et du vert en bas, avec un rouet au milieu de la bande blanche. L’hymne national ‘Jana Gana Mana’ a été composé à l’origine par Rabindranath Tagore en bengali comme Bharoto Bhagyo Bidhata . L’hymne national a été publiquement chanté pour la première fois lors de la session de Calcutta du Congrès national indien le 27 décembre 1911. Rabindranath Tagore a également écrit l’hymne national du Bangladesh – Amar Sonar Bangla.Netaji Subhas Chandra Bose pour la première fois appelé l’hymne national Hymne en tant que ‘Jana Gana Mana’ lors de la réunion de la société germano-indienne le 11 septembre 1942. Il a d’abord été utilisé dans le film Hamrahi (1945), avant de devenir officiellement l’hymne national de l’Inde en 1950.

