Jour de l’indépendance : ce dont les MPME indiennes ont besoin d’être libérées après 74 ans d’indépendance

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les MPME indiennes ont beaucoup résisté. Ils ont réussi à relever d’innombrables défis dans une certaine mesure et sont restés inébranlables dans leur rôle de colonne vertébrale de l’économie indienne et de deuxième pourvoyeur d’emplois après l’agriculture. Alors que Covid s’est avéré préjudiciable à plusieurs entreprises, car beaucoup auraient fermé temporairement des entreprises ou réduit leurs activités, l’activité commerciale a largement repris dans plusieurs secteurs après la deuxième vague de la pandémie. Même si Covid est une crise dont tout le monde, y compris les MPME, voudrait se débarrasser, voici de quoi les petites entreprises veulent aujourd’hui se libérer alors que l’Inde célèbre son 74e jour de l’indépendance ce dimanche.

La prise de conscience de faire de l’entrepreneuriat le cheminement de carrière de facto a augmenté. En conséquence, les programmes liés à l’entrepreneuriat font désormais partie de la liste des cours proposés par de nombreuses écoles de commerce. Cependant, les MPME souhaitent un changement fondamental de l’état d’esprit des demandeurs d’emploi vers celui des créateurs d’emplois chez les étudiants au niveau scolaire afin de créer plus d’entrepreneurs. « À moins que de nouveaux entrepreneurs ne se présentent, comment les industries vont-elles se développer et se développer. Les entreprises existantes continueront à fonctionner de manière familiale, mais comment de nouvelles entreprises apparaîtront-elles à un rythme exponentiel à moins que vous ne changiez l’état d’esprit des enfants dès leur plus jeune âge. Par conséquent, l’entrepreneuriat devrait être une partie obligatoire du programme scolaire, sinon dans l’état actuel, la majorité des gens continueront à trouver un emploi. Cet état d’esprit a besoin de liberté », a déclaré à Financial Express Online ML Dhawan, directeur général de Dhawan Enterprises et vice-président national de la Confédération indienne des associations des petites et micro-industries.

Bien que le changement de mentalité soit essentiel, les protestations, rassemblements ou manifestations d’une secte particulière ou de partis politiques sur les routes, les autoroutes ou les voies ferrées sont probablement parmi les défis les moins discutés auxquels sont confrontées les MPME. Bien que l’on puisse dire qu’il s’agit d’un défi temporaire, mais pour les MPME, il s’est progressivement avéré être l’un des problèmes les plus urgents qui nécessitent une solution permanente.

« La plus grande indépendance dont nous avons besoin provient de manifestations comme Kisan Andolan, Shaheen Bagh, etc., qui ont un impact sévère sur le mouvement des matières premières et des produits finis pour les exportations. Cela bloque l’accès aux zones industrielles d’une région car les camions restent bloqués pendant des jours ou ils doivent changer d’itinéraire. Certes, manifester est un droit fondamental de chacun, mais cela ne devrait pas être autorisé au détriment de l’industrie. Au cours des récentes manifestations, nous avons également été confrontés à des problèmes de main-d’œuvre. Par conséquent, aucune autoroute ou voie ferrée nationale ou nationale ne devrait être bloquée par une manifestation », a déclaré à Financial Express Online DP Goel, directeur général de Conquerent Control Systems et coprésident du comité MPME de la Chambre de commerce et d’industrie PHD.

Un autre sujet de préoccupation est le retard dans le règlement des différends commerciaux en Inde. Alors que le gouvernement avait lancé un portail exclusif d’exécution des contrats en juin de cette année pour améliorer le régime d’exécution des contrats et donner accès à un référentiel de lois commerciales pour référence immédiate, il a été l’un des principaux moyens de dissuasion pour les MPME et autres entreprises de se concentrer sur la croissance de leurs entreprises.

« L’Inde se classe au dernier rang dans l’indicateur d’application des contrats du rapport Doing Business de la Banque mondiale qui mesure le temps et le coût de résolution des différends commerciaux. En tant qu’entrepreneur, il faut énormément d’efforts et d’énergie pour s’assurer que les fournisseurs livrent à temps et que les acheteurs paient à temps. Bien que cela semble un professionnalisme de base, cette culture n’est pas encore normalisée dans le paysage informel des MPME, même aujourd’hui. En ce jour de l’indépendance, je souhaite être libéré des retards dans l’obtention de l’exécution des contrats par le biais du système judiciaire », a déclaré à Financial Express Online Ashok Saigal, directeur général de Frontier Technologies et coprésident du CII National MPME Council. Actuellement, seuls Delhi et Mumbai relèvent du rapport sur la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, mais Kolkata et Bangalore seront probablement inclus dans les futurs rapports.

Alors que le manque de solutions pour résoudre le manque de capitaux et la transparence dans les programmes et les services des ministères font partie des défis que les MPME ont toujours décriés, c’est désormais également la vitesse à laquelle les processus sont exécutés qui nécessite une concentration plus approfondie. « Le travail des MPME doit être rendu très flexible. Les taux de fret à l’exportation sont actuellement de plus de cinq à six fois, ce qui signifie que l’investissement global pour les MPME a également atteint des niveaux très élevés. Le gouvernement n’a pas encore lancé le programme de remise des droits et taxes sur les produits d’exportation (RoDTEP) car cela fait déjà plusieurs mois qu’il a été approuvé. Donc, la vitesse à laquelle le gouvernement déploie ses politiques doit être améliorée, c’est la liberté pour nous. Vous ne pouvez pas mettre les exportateurs en attente. Il devrait y avoir un responsable des relations avec les MPME similaire à un responsable des relations bancaires », a déclaré à Financial Express Online Rajan Nair, propriétaire de la société de transport de fret Alltime Shipping.

S’exprimant lors d’un événement CII le 11 août 2021, le secrétaire au Commerce BVR Subrahmanyam avait déclaré que les taux de remboursement des taxes pour le programme d’exportation RoDTEP devraient être notifiés d’ici le 13 août. Le programme, qui a été approuvé par le Cabinet de l’Union en mars de l’année dernière, remplace le Merchandise Exports from India Scheme (MEIS).

« La bureaucratie est à tous les niveaux et il est difficile de décrire les défis, mais en tant qu’entrepreneurs, nous comprenons que cela fait partie de la création et de la gestion d’une entreprise. Comme les prix des matières premières pour de nombreux produits ont augmenté, le besoin en fonds de roulement a également augmenté de manière significative. Les banques sont réticentes à prêter dans le cadre de programmes comme ECLGS, car elles affirment que les comptes des MPME seront considérés comme restructurés et que cela aurait également un impact sur la notation de crédit des entreprises. De plus, les paiements du gouvernement sont retardés de cinq à six mois. Autour de Rs 5-6 crore de notre paiement est retardé. Nous voulons être libérés de ces défis dès que possible », a déclaré à Financial Express Online Awadhesh K. Agrawal, directeur général de Ranwawala Enterprises et président de division, Lucknow Chapter, Indian Industries Association.

