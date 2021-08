Jour de l’Indépendance : Vous envisagez de hisser un drapeau tricolore ? Voici la directive du code du drapeau indien que vous devez suivre

in

Les citoyens indiens doivent adhérer à des règles et réglementations strictes tout en battant le drapeau national. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le jour de l’indépendance est à nos portes. C’est un jour qui remplit toute la nation d’une ferveur patriotique alors que nous nous souvenons des sacrifices que les combattants de la liberté du pays ont faits pour garantir l’indépendance de la domination britannique. Le 15 août est célébré dans tout le pays et le plus souvent, le drapeau tricolore indien est omniprésent en sa présence. Cependant, le drapeau est un symbole national et ne peut pas être utilisé à volonté. Il existe des codes qui régissent son utilisation et qui approchent également le week-end de l’Indépendance, voici un petit rappel.

Jour de l’indépendance – Code du drapeau indien

Le gouvernement a modifié le code du drapeau indien le 26 janvier 2002 pour permettre aux citoyens de hisser le drapeau tricolore au-dessus de leurs maisons, usines et bureaux n’importe quel jour de l’année et pas seulement les jours fériés. Cependant, les citoyens indiens doivent respecter des règles et réglementations strictes lorsqu’ils battent le drapeau national.

Code du drapeau indien – Ce qui est autorisé

L’article 2 du code du drapeau indien accepte le droit des citoyens privés de faire voler le drapeau tricolore indien dans leurs locaux.

Tout membre d’une organisation publique, privée ou d’un établissement d’enseignement peut arborer le drapeau tous les jours, cérémoniels ou non, en préservant sa dignité et son honneur.

Les établissements d’enseignement peuvent hisser le drapeau tricolore pour inspirer le respect.

Le code a également inclus un serment d’allégeance pour le hissage du drapeau dans les écoles.

Code du drapeau indien – Ce qui n’est pas autorisé

Le tricolore ne peut pas être utilisé comme vêtements, tentures ou pour des gains collectifs.

Le drapeau ne peut flotter que du lever au coucher du soleil, quelle que soit la météo.

Le Tricolor ne peut en aucun cas être autorisé à toucher le sol ou à traîner dans l’eau intentionnellement. Il ne peut pas non plus être drapé sur les véhicules, bateaux, trains ou avions.

Le drapeau tricolore ne peut être placé sous aucun autre drapeau.

Aucun objet, même des fleurs ou des emblèmes, ne peut dominer le Tricolore.

Le Tricolor ne peut pas non plus être utilisé comme rosace, feston ou même bruant.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.