Jour de paie de Ralph Lauren – WWD

Ralph Lauren a subi une réduction de salaire COVID-19 l’année dernière, mais se classe toujours parmi les cadres les mieux payés de la mode, selon la déclaration de procuration annuelle de Ralph Lauren Corp.

Lauren, qui est présidente exécutive et directrice de la création, n’a pas perçu de salaire à la lumière de la pandémie, mais a tout de même vu une rémunération totale de 17,1 millions de dollars pour l’exercice 2021 clos le 27 mars.

(Doug McMillon, chef de la direction de Walmart Inc., se classe comme le dirigeant le mieux payé du commerce de détail jusqu’à présent cette année, avec une rémunération de 22,6 millions de dollars l’an dernier).

La plupart des prises de Lauren l’année dernière provenaient d’attributions d’actions, qui étaient évaluées à 11 millions de dollars dans le dossier de la Securities and Exchange Commission, mais sont liées aux fluctuations du cours des actions et aux calendriers d’acquisition et pourraient ne jamais être réalisées. Il a reçu 6 millions de dollars de rémunération incitative ainsi que 131 234 $ d’autres rémunérations.

Au cours de l’année précédente, qui s’est terminée au début de la pandémie, la rémunération de Lauren s’élevait à 13 millions de dollars, le créateur ayant renoncé à son bonus (après que son bonus ait dépassé les 9 millions de dollars en 2018 et 2019).

Patrice Louvet, président et chef de la direction de Lauren, a vu son salaire baisser de 0,9% à 12,1 millions de dollars.

Le salaire de Louvet s’élevait à 1,1 million de dollars après avoir subi une réduction de 50 % au premier trimestre de l’année dernière. Il a également reçu des attributions d’actions d’une valeur de 7,1 millions de dollars, une rémunération incitative de 3,8 millions de dollars et d’autres rémunérations de 64 429 dollars.

Dans une lettre aux actionnaires, Lauren et Louvet ont déclaré: «La dernière année sera marquée comme particulièrement profonde – le monde gérant simultanément de multiples crises dans les domaines de la santé, de l’économie et de la société. Bien qu’aucun d’entre nous n’aurait choisi une toile de fond, cela a également été l’occasion de se concentrer sur ce qui compte le plus.

«Chez Ralph Lauren, notre objectif premier et principal a été d’assurer la sûreté et la sécurité de nos équipes… Au fur et à mesure que nous sortons progressivement de la pandémie, nous sommes une entreprise plus forte que lorsque nous y sommes entrés. Malgré ses perturbations, nous avons fondamentalement transformé les fondements de notre entreprise au cours de l’exercice 2021, progressant vers les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre prochain plan stratégique du prochain grand chapitre pour assurer une croissance durable à long terme et une création de valeur. »

La société a augmenté ses prix, réduit son portefeuille en licenciant Chaps et en concluant un accord pour vendre le Club Monaco et en augmentant ses dépenses de marketing, entre autres étapes pour préparer l’avenir.

“Nous pensons que notre marque et notre objectif sont plus pertinents que jamais, alors que le monde embrasse le genre de luxe que nous représentons – un luxe marqué par l’optimisme, l’espoir, l’amour et la convivialité”, ont-ils écrit. « Ensemble, avec notre positionnement axé sur le style de vie et l’étendue de notre portefeuille de produits, nous sommes particulièrement bien placés pour offrir de la valeur à nos consommateurs et à toutes nos parties prenantes au cours de l’exercice 2022 et au-delà. »

Plus de WWD :

Fichiers de marques authentiques pour IPO de manière confidentielle : sources

Stitch Fix Stock bondit sur les gains de ventes

Ssense vend une participation minoritaire à Sequoia Capital