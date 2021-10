Jour d’expiration F&O : Sensex dépasse les 1100 pts, Bank Nifty dégringole de 3,3% ; Support astucieux à 17800

Les marchés ont connu une forte baisse et ont perdu près de 2%, sous la pression de signaux faibles. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en dessous de leurs niveaux psychologiques respectifs jeudi, grâce à la réservation de bénéfices le jour d’expiration de F&O. BSE Sensex a chuté de 1,9% ou 1158 points à 59 985, tandis que Nifty de NSE a plongé de 354 points ou 1,9% pour s’établir à 17 857,25. Les poids lourds des indices tels que ICICI Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, ITC, Reliance Industries Ltd (RIL), Infosys, entre autres, ont le plus contribué à la chute des indices. Bank Nifty a perdu 3,34 % ou 1 365,40 points pour s’établir à 39 508,95. Les marchés plus larges ont également performé en tandem avec les indices boursiers. Les indices BSE Midcap ont chuté de 1,38% ou 354 points, et l’indice BSE Smallcap a perdu 1,6% ou 444 points. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a bondi de 6,4% et a terminé à 17,91 niveaux. Les analystes techniques disent qu’après une longue période, le Nifty a clôturé en dessous de la SMA de 20 jours, ce qui est globalement négatif pour le marché.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les marchés ont terminé en tête du peloton asiatique, les ventes s’intensifiant le jour de l’expiration. Après une ouverture faible, l’indice de référence Nifty a rapidement cassé l’important niveau de support de 18100 et a fortement reculé par la suite. Après une longue période, le Nifty a clôturé en dessous de la SMA de 20 jours, ce qui est globalement négatif pour le marché. Pour les day traders, la tendance à court terme est faible car le marché se trouve temporairement dans une situation de survente, mais une reprise rapide ne peut être exclue. La configuration du commerce intrajournalier suggère que 18000 et 18050 seraient le principal obstacle pour les commerçants et en dessous du même niveau, la vague de correction devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17750-17700. Les traders de Contra peuvent prendre un pari long près de 17700 avec un stop loss de support strict à 17650.

Jay Thakkar VP et responsable de la recherche sur les actions, Marwadi Shares and Finance

Nifty a bien clôturé en territoire négatif lors de la séance de bourse d’aujourd’hui, cependant, il a un support crucial à 17800 et en dessous de ces 17600 niveaux alors qu’à la hausse 18200 est une résistance cruciale et jusqu’à ce qu’il ne ferme pas au-dessus de ces niveaux, la tendance sera latéralement à négatif. Dans l’immédiat, un rebond jusqu’à 18000/18050 ne peut être exclu car l’indice semble survendu à court terme. La tendance à moyen terme s’est toutefois inversée, passant de l’achat à la vente.

En ce qui concerne Nifty Bank, elle a cassé son support crucial de 40700 niveaux et maintenant, jusqu’à ce qu’elle ne clôture pas au-dessus de ces niveaux, elle peut se consolider ou être négative. Dans l’immédiat, il a un support dans la fourchette 39000-39500, il peut donc rebondir par rapport aux niveaux actuels, donc les shorts immédiats ne sont pas conseillés aux niveaux actuels. Nifty Bank devrait surperformer Nifty à court terme.

Yash Gupta, analyste de recherche sur les actions, Angel One

Nous suggérons aux investisseurs particuliers de rester prudents sur le marché. Maintenant, nous nous attendons à ce que le marché soit volatil au cours de la semaine à venir et que plusieurs introductions en bourse soient alignées, ce qui enlève la liquidité du marché.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Au cours du dernier automne, le Nifty n’a pas pris de support depuis le plus haut atteint le 24 septembre 7557, une baisse pourrait offrir un support au Nifty tandis que 17968-18034 pourrait offrir une résistance. La faiblesse de Nifty pourrait se poursuivre mais le rythme de la baisse pourrait désormais se réduire.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les marchés ont connu une forte baisse et ont perdu près de 2%, sous la pression de signaux faibles. Dans un premier temps, les signaux faibles des homologues mondiaux ont pesé sur le sentiment qui s’est encore détérioré avec une baisse des principaux indices. Nifty a glissé sous la zone de support cruciale de la barre des 18 000 et s’est installé près de la zone des 17 865. La pression vendeuse était généralisée et la plupart des indices sectoriels ont terminé en baisse, les secteurs bancaire, métallurgique et immobilier faisant partie des principaux perdants. Cette baisse de l’indice a fait dérailler la récente reprise et nous pourrions assister à une nouvelle baisse dans les séances suivantes. Sur le front de référence, Nifty a le prochain support autour de la zone 17 550-17 650. Nous réitérons notre vision prudente des marchés et suggérons de restreindre les positions à effet de levier.

