L’actrice britannique montante Patricia Allison joue dans la série à succès Netflix “Sex Education”, qui revient ce week-end pour sa troisième saison. Allison était récemment à Venise pour le festival du film, auquel elle a assisté habillée par Miu Miu, et a de nouveau porté la marque pour la première virtuelle du spectacle. Elle a partagé un journal photo de son voyage rempli de mode en Italie, ainsi que de la première, dans la galerie ci-dessus et ci-dessous dans le style des discussions.

WWD : Qu’avez-vous aimé dans votre look ?

Patricia Allison : Ce que j’aimais le plus dans mon look, c’était mes cheveux assortis aux magnifiques clous de mon costume bleu Miu Miu; J’ai aussi adoré la coupe de la jupe, je me sentais à l’aise et puissante.

WWD : Quel a été ton parcours avec la mode ?

PENNSYLVANIE: Mon parcours avec la mode a commencé avec des vêtements vintage, et j’ai recherché des pièces surdimensionnées dans la garde-robe de mes parents jusqu’à ce que je trouve le moyen de les intégrer à différentes coupes de vêtements ; J’ai toujours vraiment aimé me sentir unique dans les vêtements que je porte et j’essaie de choisir des marques, comme Miu Miu, dont les vêtements me reflètent toujours le plus, quelle que soit l’humeur que je puisse ressentir.

WWD : Comment s’est passée l’expérience à Venise ?

PENNSYLVANIE: Venise était si amusante ! J’ai été invitée à regarder les contes de femmes Miu Miu et à parler à un panel avec Ciara Bravo, dirigé par Penny Martin, ce que j’ai beaucoup apprécié. Je portais en fait une pièce Miu Miu pour chaque jour où j’étais là-bas; J’avais une jolie robe de thé et une jupe en cuir que j’ai bercée avec un joli chat Miu Miu sur le devant. C’est une belle ville et j’ai hâte d’y retourner !

