Journal du Londonien : Hancock, son conseiller et une question emmêlée de timing

Bienvenue dans le journal du Londoner. Depuis combien de temps Gina Coladangelo travaille-t-elle avec Matt Hancock ? On se souvient d’une conversation que nous avons eue avec Coladangelo en 2019 qui éclaire la question. L’auteur Alexander Starritt pense que les relations entre les fans de football anglais et allemands se sont améliorées tandis que la gourou des relations publiques Katie Perrior se souvient avec horreur de son travail sur la Super League européenne. Dans SW1A, Theresa May donne un aperçu de ses sentiments à propos de son passage au n ° 10 et nous notons qu’un autre ministre conservateur aime un Tweet qui insulte Matt Hancock.

Mises à jour en direct

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock (à gauche), regarde le téléphone de son assistante Gina Coladangelo

Depuis combien de temps Gina Coladangelo travaille-t-elle avec Matt Hancock ? La Londonienne se souvient l’avoir rencontrée lors d’une fête pour les élections générales de 2019, lorsqu’elle nous a dit qu’elle avait commencé à travailler avec le secrétaire à la Santé de l’époque dans un rôle de communication.

Coladangelo, qui a été pris sur CCTV en train de partager un baiser avec Hancock dans son bureau ministériel, avait contribué à sa campagne à la direction cet été-là. Elle a ensuite été nommée conseillère bénévole sur un contrat de six mois en mars 2020.

Au cours de la fête de 2019, nous avons interrogé Coladangelo sur un incident au cours duquel Hancock a été filmé se tenant inconfortablement près de la candidate parlementaire conservatrice Wendy Maisey devant un hôpital de Warrington.

Coladangelo a expliqué que la seule raison pour laquelle il se tenait si près était qu’il craignait qu’ils n’entrent pas tous les deux dans le tir.

Après la fête, The Londoner a envoyé un texte félicitant Coladangelo, qui a été reçu avec gratitude. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a été contacté pour commentaires.