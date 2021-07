W

Bienvenue dans le Journal du Londonien d'aujourd'hui.

Journal du Londonien: Lockdown lapse perd le club de sa licence pour faire frémir

Bons moments : Lily James a fêté ses 30 ans à The Box. Photographié lors de la première britannique de “Rare Beasts” lors du 63e BFI London Film Festival, Londres

Visages rouges à The Box à Soho – et pas pour les raisons habituelles.

Le club de strip-tease, où Lily James a fêté son 30e anniversaire en 2019 et autrefois populaire auprès du prince Harry, devra se battre pour son avenir après avoir accidentellement laissé sa licence expirer pendant le verrouillage.

Un document publié par la ville de Westminster révèle que son permis « a expiré le 2 décembre 2020 et n’a pas été renouvelé par la suite ». Auparavant, les demandes annuelles de renouvellement de sa licence en tant que lieu de divertissement sexuel étaient approuvées en quelques semaines. Mais l’absence de demande de renouvellement a obligé The Box à faire une nouvelle demande en février de cette année. L’autorité de délivrance des licences a décidé de la renvoyer à une audition en commission complète, qui doit avoir lieu la semaine prochaine.

En théorie, les conseillers pourraient désormais décider de ne pas leur donner une nouvelle licence. On pense qu’ils cherchent à voir s’il s’agit toujours d’un lieu « approprié » compte tenu de sa proximité avec les écoles et les lieux de culte.

Lily James a été photographiée en train de quitter The Box à 5 heures du matin en avril 2019, aux côtés de l’acteur de l’époque, son petit ami, Matt Smith. Le prince Harry y a assisté en 2011 et il a été dit que certains actes l’avaient tellement impressionné qu’il a pesé de les approcher pour se produire au cerf du prince William. Il est temps pour des sponsors célèbres ?

L’histoire d’amour de Courtney avec le capital

In Love with London : Courtney Love assiste au défilé Dior Homme Homme Automne/Hiver 2020-2021 dans le cadre de la Fashion Week de Paris

Courtney Love est tombée amoureuse de Londres. « Les Anglais ont toujours été plus gentils avec les femmes particulières d’un certain tempérament », dit l’icône du grunge américain. « Les gens sont incroyablement polis et discrets », explique-t-elle. “J’aime être en Angleterre… personne ne baise avec moi.” Mieux encore, selon Love, nous avons « du respect pour les hiérophantes, les hérétiques, les religieuses tourmentées et autres âmes poétiques ». Elle ajoute au magazine Violet : « Ils sont plus cool que nous. » Prends ça, Los Angeles.