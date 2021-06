W

Bienvenue dans le journal du Londoner. Les premiers gestionnaires de salles de musique de danse avertissent qu’ils ont besoin de soutien après que le gouvernement a retardé la « journée de la liberté ». Plus tard dans la journée, David Hockney dit que sa surdité signifie qu’il ne va plus dans les restaurants avec beaucoup de miroirs et de surfaces dures. Ensuite, nous regardons si Carrie Johnson a aidé à inaugurer les éléphants de prix de son employeur ? Dans SW1A, le député Tobias Ellwood suggère avec insolence que le yacht royal de 200 millions de livres sterling devrait être un navire de guerre converti puisque l’argent provient du budget du ministère de la Défense.

Un événement pilote de sécurité auquel ont participé environ 3000 personnes sur le site couvert en avril

Les salles de musique de danse ont averti qu’elles avaient besoin du soutien du gouvernement après le report de la “Journée de la liberté” la semaine dernière, affirmant qu’elles s’en sortaient pire que les sports en direct.

Bradley Thompson, directeur général de Broadwick Live, qui dirige Printworks, a déclaré au Londoner : “Il y a pas mal d’événements sportifs et ils semblent être traités différemment.”

Printworks, basé à Rotherhithe, a reporté son ouverture à plus tard dans l’année, mais Thompson a déclaré que d’autres dans l’industrie « en paieraient le prix ». Il a poursuivi : « La musique de danse est extrêmement importante pour notre culture et notre économie, sans parler de l’importance des relations humaines. Le gouvernement doit travailler avec nous pour s’ouvrir dès qu’il est sûr de le faire ».

Fabric à Farringdon a dû annuler les fêtes de réouverture le week-end dernier et ne peut pas remettre le personnel en congé. “Vous ne pouvez être poussé et testé que jusqu’à présent avant que l’ensemble de notre secteur ne puisse plus répondre”, a déclaré le fondateur Cameron Leslie au New York Times. Stuart Glen, le fondateur de The Cause à Tottenham, a déclaré que « tout le monde devrait se révolter » si les restrictions sont à nouveau prolongées.

SW1A

Le député Tobias Ellwood suggère avec insolence “un type 32 modulaire” pour le yacht royal de commerce prévu de 200 millions de livres sterling, puisque l’argent proviendra du budget du ministère de la Défense. Un document du ministère de la Défense explique qu’une frégate de type 32 est un navire de guerre “équipé de capteurs et d’armes avancés”. Un accord commercial difficile à refuser.

George Galloway essaie de semer la puanteur des travaillistes lors des élections partielles de Batley et Spen – et il est aidé par l’ancien député travailliste en disgrâce Chris Williamson, qui a tweeté hier « secouons le consensus confortable de Westminster ». Parfois, cependant, le consensus est bon.

Carrie est-elle derrière la promesse d’éléphant?

Carrie Symonds

Carrie Johnson a-t-elle aidé à inaugurer les éléphants de prix de son employeur? Au cours du week-end, le gouvernement a promis d’interdire le maintien des éléphants dans les zoos et les parcs de safari, laissant les troupeaux existants mourir. On pense que cette décision est soutenue par l’écologiste passionnée Carrie, qui, dans son travail quotidien, est directrice des communications pour Aspinall, propriétaire de deux parcs de safari. L’un d’eux, Howletts dans le Kent, compte 13 éléphants. Que signifieront les changements pour le parc, avons-nous demandé ? Howletts a refusé de commenter.

Hockney fait un Tann sur la M1

L’artiste britannique David Hockney pose devant son tableau intitulé

David Hockney dit que sa surdité partielle signifie qu’il ne va plus dans les restaurants ou les vernissages de galeries d’art, car les surfaces dures rendent difficile l’audition des gens. Il apprécie cependant que sa surdité m’ait « fait percevoir l’espace tout autrement ». Hockney se souvient également avec nostalgie qu’il avait une voiture avec pas moins de huit haut-parleurs. Il écrit sur UnHerd que lors de la conduite de Londres au Yorkshire “nous jouions un enregistrement de Georg Solti de Tannhäuser – merveilleux pour aller à 80 mph sur l’autoroute”. Pensez Bat Out Of Hell, mais chic.