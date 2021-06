Journal du Londonien : si le sport peut arriver, pourquoi ne pouvons-nous pas ouvrir, demandez aux salles de danse

W

Bienvenue dans le journal du Londoner. Les premiers gestionnaires de salles de musique de danse avertissent qu’ils ont besoin de soutien après que le gouvernement a retardé la « journée de la liberté ». Plus tard dans la journée, David Hockney dit que sa surdité signifie qu’il ne va plus dans les restaurants avec beaucoup de miroirs et de surfaces dures. Ensuite, nous regardons si Carrie Johnson a aidé à inaugurer les éléphants de prix de son employeur ? Dans SW1A, le député Tobias Ellwood suggère avec insolence que le yacht royal de 200 millions de livres sterling devrait être un navire de guerre converti puisque l’argent provient du budget du ministère de la Défense.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1624355600

Un événement pilote de sécurité auquel ont assisté environ 3000 personnes sur le site couvert en avril

/ PA

Les salles de musique de danse ont averti qu’elles avaient besoin du soutien du gouvernement après le report de la “Journée de la liberté” la semaine dernière, affirmant qu’elles s’en sortaient pire que les sports en direct.

Bradley Thompson, directeur général de Broadwick Live, qui dirige Printworks, a déclaré au Londoner : « Il y a pas mal d’événements sportifs et ils semblent être traités différemment.

Printworks, basé à Rotherhithe, a reporté son ouverture à plus tard dans l’année, mais Thompson a déclaré que d’autres dans l’industrie « en paieraient le prix ». Il a poursuivi: «La musique de danse est extrêmement importante pour notre culture et notre économie, sans parler de l’importance des relations humaines. Le gouvernement doit travailler avec nous pour s’ouvrir dès qu’il est sûr de le faire ».

Fabric à Farringdon a dû annuler les fêtes de réouverture le week-end dernier et ne peut pas remettre le personnel en congé. “Vous ne pouvez être poussé et testé que jusqu’à présent avant que tout notre secteur ne puisse plus répondre”, a déclaré le fondateur Cameron Leslie au New York Times. Stuart Glen, le fondateur de The Cause à Tottenham, a déclaré que « tout le monde devrait se révolter » si les restrictions sont à nouveau prolongées.