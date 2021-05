Journal du Paddock de F1: deuxième jour du Grand Prix du Portugal

Lors de la journée de qualification à Autodromo do Algarve, Dieter Rencken a profité de l’occasion pour profiter d’une vue rapprochée de l’action qui reste inaccessible aux fans, les courses se déroulant à huis clos.

De retour dans le paddock, Mercedes et Ferrari sont en désaccord sur le contenu d’une récente discussion sur la manière dont les règles financières de la F1 seront appliquées. Et pour Alfa Romeo, l’abandon au premier tour de Kimi Raikkonen n’était que le début de ses malheurs.

samedi

En route vers le circuit à 9h, une légère bruine frappe la zone et je me demande si elle risque de gâcher – ou d’animer – le déroulement de la journée, mais l’air est sec quand j’arrive et le reste pour le reste du week-end. Cependant, le vent s’est levé depuis vendredi, indiquant des conditions difficiles pour les pilotes au cours des deux prochains jours.

Peu avant midi, je prends mon tabard (pré-réservé) et je me dirige vers la piste, à partir du quatrième virage, idéalement situé à 200 mètres du centre des médias. Je m’émerveille à nouveau de la capacité de freinage des voitures de F1 modernes alors qu’elles se précipitent vers l’épingle à cheveux à des vitesses qui semblent impossibles avant que leurs pilotes modulent la pédale gauche jusqu’au sommet. Ensuite, ils montent en flèche vers le haut de la colline, les queues se cassant alors que les roues arrière s’attaquent à l’adhérence.

Les Red Bulls semblent les plus plantés, suivis de Mercedes et McLaren. Les pilotes de Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin sont ceux qui ont le plus de difficultés entre le virage, l’apex et la sortie. Bien que le virage ne fournisse qu’un bref aperçu des performances relatives, c’est à peu près ainsi qu’il se déroule – donner ou prendre la suppression de temps au tour impair en raison des limites de piste – au cours de la dernière heure blanche.

Du virage quatre, je monte la colline jusqu’au virage huit, qui offre une vue magnifique sur les voitures qui franchissent le front précédent, apparemment sur le point de décoller. Je me souviens des photos de la Flugplatz du Nürburgring, où la Marche de Manfred Winkelhock s’est envolée lors d’une manche de F2 en 1980 et demande plus tard à Pierre Gasly si sa voiture s’allume à ce moment-là, ce à quoi il répond par la négative. De toute évidence, cela semble plus dramatique qu’il ne l’est.

Après quelques tours, je suis le tracé de la piste, m’arrêtant à chaque virage pour des comparaisons, et je suis à nouveau étonné de voir à quel point les différences (et les sons du moteur) sont visibles, mais en fin de compte, nous parlons de quelques dixièmes de seconde par virage entre le meilleur et le queue-ender. Les prises de vue télévisées traduisent rarement des variations aussi minuscules, qui totalisent jusqu’à deux secondes ou plus sur un tour, et n’illustrent pas non plus l’étendue des changements d’altitude. Plus c’est dommage.

Après le déjeuner dans la cantine du circuit – steak et frites avec des légumes – je me suis rendu dans la zone mixte pour des conversations de rattrapage avec divers membres du personnel de l’équipe, principalement pour faire le suivi des éléments du sommet de la Commission F1 de lundi dernier, qui semble avoir été assez controversé. Alors que la F1 fait une grande partie de son unité (apparente) – avec le terme “ accord unanime ” apparaissant régulièrement dans les communiqués de presse – il semble qu’une acrimonie considérable règne entre les équipes et leurs patrons.

Après les qualifications, je suis de retour dans la zone mixte, cette fois pour attraper les pilotes qui n’ont pas de sessions médias d’équipe séparées. Je suis encore une fois particulièrement impressionné par Yuki Tsunoda, qui s’acquitte de la tâche difficile de répondre avec aplomb aux questions médiatiques difficiles malgré sa jeunesse et les obstacles liés aux langues étrangères. Après ses superbes débuts à Bahreïn, les réalités de la F1 ont mordu et il apprend vite. Daniel Ricciardo, lui aussi, est un bon rapport qualité-prix, s’ouvrant sur ses difficultés persistantes après avoir été éliminé en Q1.

dimanche

Après avoir cité les commentaires du patron de Mercedes, Toto Wolff, lors de sa séance médiatique de samedi, je suis appelé par Ferrari qui souhaite remettre les pendules à l’heure, et nous rapportons à notre tour la version de Mattia Binotto. Ceux-ci attirent plus tard une rebuffade de Wolff, et dans sa séance d’après-course, Binotto réitère sa position. Il semble que ce tiff durera un certain temps.

L’autre excitation avant la course est l’audience de révision d’Alfa Romeo. Nous sommes étonnés a) de la paperasse impliquée dans la convocation de la réouverture de l’affaire – Kimi Raikkonen a été pénalisé à Imola pour ce que son équipe considère comme des réglementations contradictoires – et du temps qu’il a fallu pour parvenir au verdict (inchangé), finalement rendu. vers le bas deux heures après la course malgré l’audition avant midi. Les choses doivent être faites à fond, mais quand même…

Lors d’un week-end vraiment misérable pour le pilote vétéran, la 332e course de Raikkonen se termine lorsqu’il marque son coéquipier au début du deuxième tour.

La manière dont les pilotes se conduisent après les séances de course fournit des études de cas de caractère parfait pour les psychologues: tous les hauts et les bas de la compétition à ce niveau sont mis à nu alors que les pilotes fournissent des raisons pour lesquelles la victoire, la perte ou la chute, avec la performance de des coéquipiers dessinant des repères de comparaison. Au fil du temps, on reconnaît les mêmes vieilles raisons, les mêmes vieilles raisons fournies chaque fois que des pilotes sont battus par des coéquipiers.

Après la dernière des séances – Ferrari à 19h – je me dirige vers le parking et mes 70 kilomètres de route vers un B&B pour deux nuits en route vers Lisbonne et un vol pour Barcelone mercredi. Comme indiqué dans ma précédente édition de journal, le gouvernement portugais a assoupli les restrictions à travers le pays, sauf dans huit régions, y compris Portimao. Par chance, mon logement (pré-réservé) se trouve en dehors de ceux-ci, donc je peux profiter du plaisir de dîner dans des restaurants ouverts jusqu’à mon départ pour la course de ce week-end.

Discutez à nouveau depuis l’Espagne. Faites attention jusque-là et restez en sécurité.

