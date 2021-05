Journal du Paddock de F1: premier jour du Grand Prix du Portugal

Le Grand Prix du Portugal est fermé aux fans et il semble que les trois prochaines courses du calendrier de F1 2021 le seront également, rapporte Dieter Rencken du paddock de l’Algarve.

De plus, qu’a dit le PDG de Mercedes, Toto Wolff, à propos de l’affirmation de George Russell selon laquelle Valtteri Bottas et Lewis Hamilton étaient des «coéquipiers»?

jeudi

Après avoir volé à Lisbonne et conduit les 280 kilomètres (pittoresques, pour une autoroute) jusqu’à Portimao, je suis arrivé à mon hôtel sur la marina alors que la nuit tombait mercredi. Lors de l’enregistrement, je suis confronté aux incohérences flagrantes des protocoles Covid de la F1: le personnel de l’hôtel me dit que – sur l’insistance de la F1 – il m’est interdit de manger dans la salle à manger car elle est réservée exclusivement aux membres de la deux équipes séjournant également dans l’établissement.

Pensez-y: le personnel de F1 – y compris le pilote de réserve alpin Daniil Kvyat, avec qui j’apprécie plus tard une conversation (socialement distante) dans le parking du circuit – et j’utilise les mêmes couloirs et escaliers pour nos studios et partage des rangées de sièges sur les vols, mais quand il s’agit de manger, je suis condamné aux plats à emporter dans les établissements de restauration rapide car les restaurants traditionnels sont fermés en Algarve.

Sur le circuit, je mène des sondages auprès des médias et de divers membres du personnel de la F1 avec lesquels je suis en contact: étant donné que le Royaume-Uni et d’autres pays européens ont atteint des niveaux de vaccination de 50% et 25% respectivement, la FIA a-t-elle demandé ces informations ne serait-ce que pour gagner indicateurs quant aux niveaux actuels d’immunité en F1? Les réponses sont toutes négatives, mais ces informations élémentaires sont sûrement cruciales dans le combat de la F1 contre Covid.

Après le déjeuner à la cantine du circuit, je profite d’une discussion (en néerlandais) dans la zone mixte avec Max Verstappen, et je me souviens à nouveau des niveaux de maturité affichés par le jeune de 23 ans à des questions délicates. Je me souviens de l’avoir rencontré pour la première fois à l’âge de 16 ans en 2014, peu de temps après avoir signé pour courir pour Toro Rosso l’année suivante et avoir été impressionné, et il est depuis devenu un vieil homme dans cette entreprise mais est toujours considéré comme un “ jeune conducteur’.

Au cours de la conférence de presse qui a suivi, je suis étonné d’entendre George Russell déclarer que – apparemment après une conversation privée avec le patron de Mercedes, Toto Wolff – il considère les deux pilotes Mercedes comme des coéquipiers et s’interroge sur le potentiel de collusion entre l’équipe dominante et Williams, son client unité de puissance. Je décide de faire pression sur Toto Wolff sur cette question lors de la conférence des chefs d’équipe de vendredi, compte tenu de mon point de vue sur le sujet.

A 16h, j’assiste à une interview de Fernando Alonso convoquée par Alpine pour un groupe restreint avant son grand prix à domicile. Le reportage est sous embargo jusqu’à jeudi, je ne peux donc pas m’étendre ici sur les sujets de chat, sauf pour dire que l’Espagnol est toujours un bon rapport qualité-prix, fournissant des réponses incisives aux questions, quelle que soit leur courbe, et que ses commentaires valent la peine d’être attendus.

Cela met fin à ma journée de travail, alors c’est parti aux arcades dorées pour un cheeseburger à emporter…

Vendredi

J’ai visité le circuit de l’Algarve pour la première fois en 2009 pour des tests de F1 et j’ai rappelé sa nature «vallonnée» lors du Grand Prix inaugural de l’année dernière, auquel je n’ai pas assisté après des annulations de vol de dernière minute. Il est encore plus ondulé qu’il ne le paraissait alors à la télévision, avec l’ampleur des changements d’élévation évidente de mon point de vue dans le centre des médias.

Lors de mon trajet du matin, le GPS sélectionne les routes secondaires comme itinéraire le plus rapide vers le circuit, et la route est une révélation: vallonnée, étroite et pittoresque. Il considère probablement le service comme une étape de rallye et, sinon, il devrait le faire.

Cela me fait réfléchir: peut-on juger le caractère du circuit par les voies d’accès? Le Nürburgring, Spa-Francorchamps et Monaco le suggèrent sûrement, tout comme Montréal avec ses traversées de rivières et la ville-état de Singapour au bord du circuit maritime, tandis que les super-stades soutiennent la théorie pour toutes les mauvaises raisons – la plupart ayant des routes à deux voies droites et sans relief. (ou transport suburbain) permettant l’accès.

La première pratique est fondamentalement sans incident et sans réelle surprise. Les sessions tronquées du vendredi – réduites de 30 minutes chacune à une heure selon les règlements de cette année – fonctionnent pour moi car elles offrent une action sur piste compactée, ce qui ne peut être bon pour le spectacle des fans qu’une fois qu’ils sont à nouveau autorisés à y assister.

La nouvelle du matin a rapporté que le Portugal avait décidé de lever les restrictions de Covid à partir de samedi. Qu’est-ce que cela vaut pour le Grand Prix; pourrions-nous voir les billets être mis en vente à la dernière minute?

Pas selon les médias, qui me disent que le pays est divisé en près de 300 communes et que la levée des restrictions s’applique à toutes sauf huit – et le circuit s’inscrit dans l’une de ces régions.

Il semble qu’il faudra peut-être un certain temps avant que nous apprécions à nouveau la compagnie des spectateurs. Nous avons déjà entendu dire que les tribunes seront fermées lors du prochain tour en Espagne, et avec cet événement susceptible d’être remplacé à partir de 2022, il se peut qu’Alonso et Carlos Sainz Jnr ne courent plus jamais devant leurs supporters locaux.

De plus, on me dit que Monaco est également peu susceptible d’accueillir des fans malgré la construction de tribunes – celles-ci étaient visibles sur les images de l’événement historique de la semaine dernière – mais qu’une décision finale n’a pas encore été prise. Et la course qui suivra, en Azerbaïdjan, se déroulera également «à huis clos».

À midi, c’est l’heure de la conférence de presse de la FIA, donc après la première pratique, je prépare mes questions pour le sextuor. Ayant donné à Wolff l’occasion de réfuter qu’il pouvait y avoir une quelconque forme de collusion. Si Russell et les pilotes Mercedes sont vraiment des coéquipiers, “pourquoi Valtteri n’a-t-il pas reçu pour instruction de laisser passer son coéquipier proprement et en toute sécurité à Imola?”, Je demande.

«Je ne sais pas ce que je devrais vraiment répondre à une telle question», répond-il catégoriquement en réponse à la troisième question de la salle. “Je n’ai pas de réponse.”

Après une autre séance d’essais sans incident, je me dirige vers la zone mixte pour un entretien avec Daniel Ricciardo avec qui j’ai toujours aimé échanger tout en me livrant à des plaisanteries dans l’hémisphère sud. Nous partageons également les mêmes initiales, ce qui ouvre mutuellement toutes les discussions entre nous: “Salut DR…”

Lors de notre entretien, il en révèle beaucoup, y compris le graphisme choisi pour le tatouage auquel Cyril Abiteboul sera soumis après avoir perdu un pari sur les podiums alors que le pilote courait pour Renault sous le Français. C’est dommage que je ne puisse pas avoir le point de vue de Cyril alors qu’il a quitté la F1 après avoir été remplacé lorsque l’équipe est passée à Alpine. Je vais continuer à essayer.

Cela met fin à mon vendredi. J’avais mémorisé un nom de village lors de ma sinueuse promenade matinale et Waze me ramène à la marina de Portimao via le même itinéraire. Même une berline à hayon standard est amusante sur de telles routes.

