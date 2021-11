Journal du Pixel 6 : les premières 48 heures d’un utilisateur d’iPhone avec le dernier produit phare de Google

J’utilise un iPhone depuis 12 ans, mais les appareils Android m’ont toujours intrigué. De temps en temps, il en arrive un qui suscite vraiment mon intérêt. Le Pixel 6 est l’un de ces téléphones. J’attendais que Google se mette enfin à la hauteur et fasse « tout le widget ». Ils l’ont finalement fait cette année et pour autant que je sache, ils ont fait un excellent travail.

J’ai possédé quelques Pixels au cours des deux dernières années, principalement pour essayer les dernières versions d’Android. Cela ne peut pas faire de mal de garder un œil sur la concurrence. J’avais le Pixel original de 2016 ainsi qu’un Pixel 3a. Le Pixel 6 donne l’impression d’être dans une classe à part. Il a un design unique et franchement frappant qui se démarque du reste du domaine. Je pense toujours que l’iPhone 13 Pro est plus beau que l’un ou l’autre des nouveaux Pixel, mais vous devez remercier Google pour avoir brisé le moule.

Caméra perforatrice

La première chose que j’ai remarquée était la caméra perforée à l’avant. C’est l’une des plus grandes différences entre le Pixel 6 et l’iPhone 13. Je n’ai jamais eu de problème avec l’encoche de l’iPhone, mais après seulement deux jours avec le Pixel 6, je peux dire avec confiance que la caméra perforée est une meilleure solution. C’est beaucoup moins gênant et n’interfère pas autant avec le contenu. Cela laisse plus de place aux éléments de la barre d’état, et on dirait que ce n’est qu’un autre élément là-haut. Google a même intégré plusieurs fonds d’écran qui accentuent l’appareil photo. Apple n’a jamais essayé d’embrasser l’encoche avec des designs créatifs.

Si vous choisissez d’utiliser le mode sombre, vous ne le voyez presque jamais. Mais cela ne me dérange pas de le voir ici, car il ne prend aucun bien immobilier de valeur. C’est si petit et en plein centre de la barre d’état. Cela peut être étrange de regarder des vidéos en plein écran en raison de la façon dont le contenu apparaît de chaque côté, mais bon, vous pouvez voir plus de vidéos que sur un iPhone. C’est un peu comme une petite île qui flotte sur le côté de votre contenu.

Les fonds d’écran par défaut du Pixel 6 s’amusent avec la caméra perforée

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Face ID était génial avant COVID. C’était rapide, sûr et plus naturel. Mais dans un monde où les masques ne vont pas disparaître de sitôt, je veux un capteur d’empreintes digitales sur mon téléphone. Les scanners d’empreintes digitales sous l’écran ne sont pas aussi rapides que ceux des boutons d’accueil des iPhones précédents, mais cette seconde supplémentaire vous fait gagner beaucoup plus d’espace à l’écran. Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran n’est pas lent, comme certains l’ont dit. Au cours des 48 heures, il a semblé s’accélérer au fur et à mesure qu’il apprenait mon empreinte digitale. Il est également plus précis que les capteurs d’empreintes digitales du bouton d’alimentation montés sur le côté que j’ai utilisés.

Le téléphone vous guide vers l’endroit où se trouve le capteur et éclaire cette partie de l’écran de manière très lumineuse pour obtenir une analyse claire de votre empreinte digitale. C’est une technologie vraiment cool et c’est quelque chose que j’aimerais qu’Apple explore pour les futurs modèles d’iPhone.

Le Pixel 6 indique où placer votre doigt pour l’authentification

Des caméras arrière incroyables

Le Pixel a toujours été connu pour ses excellents appareils photo. Pendant longtemps, Google a gardé un seul objectif sur le téléphone et a utilisé la photographie informatique pour créer des photos étonnantes. Cette année, ils ont complètement remanié le système de caméra et ont ajouté des objectifs supplémentaires. Les photos sont superbes du Pixel 6, encore mieux à mon avis que l’iPhone 13 Pro.

En général, les photos semblent moins traitées et le mode nuit n’est pas contextuel. Les images dans des environnements plus sombres sont bien meilleures du Pixel 6 que de la famille iPhone 13. En fin de compte, cela dépend des goûts personnels. Vous préférerez peut-être la façon dont un iPhone traite les photos ou même la façon dont Samsung traite les photos.

Photos de jour et de nuit prises avec le Pixel 6

90 Hz contre 120 Hz

Je voulais ProMotion sur l’iPhone depuis que je l’ai utilisé pour la première fois sur un iPad en 2017. Je l’adore donc sur l’iPhone 13 Pro. Je craignais d’avoir un problème avec l’utilisation d’un écran 90 Hz après avoir passé autant de temps avec des écrans 120 Hz, mais je peux à peine discerner une différence. Cela explique probablement pourquoi Apple n’a pas installé d’écran 90 Hz sur l’iPhone 13 standard. Cela éliminerait ProMotion comme argument de vente clé pour les modèles pro.

Très bonne haptique

Je n’ai jamais utilisé un autre téléphone avec une haptique presque aussi bonne que celle de l’iPhone. À partir de l’iPhone 6s, Apple a implémenté le Taptic Engine pour un retour tactile plus précis. Il ne s’est amélioré qu’au cours des six dernières années, surclassant tout autre appareil.

Le Pixel 6 est le premier téléphone Android à avoir un très bon retour haptique qui semble naturel. L’haptique sur les touches avec Gboard est particulièrement solide.

Un design de coque cosy

J’ai adoré les étuis en tissu de Google, en particulier à cause de leurs designs uniques. Mais les nouveaux boîtiers que Google fabrique pour Pixel 6 et Pixel 5a sont vraiment sympas. Ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et se sentent bien dans la main. Ils ont juste ce qu’il faut d’adhérence.

Les options de couleurs sont également très agréables. Google a créé des couleurs spécifiquement pour chaque modèle de Pixel 6. Il existe un étui de pluie légère pour le sorta seafoam Pixel 6, un étui en barbe à papa pour le Pixel un peu corail et un étui ciel orageux pour le noir orageux. Ces boîtiers n’obstruent pas le design unique du Pixel 6 et l’accentuent plutôt. Il met assez bien en valeur la barre de caméra et la palette de couleurs.

Coques Pixel 6 conçues par Google

J’aimerais qu’Apple explore de nouveaux matériaux pour leurs boîtiers. Ceux en silicone et en cuir commencent à se sentir un peu vieux. Ni l’un ni l’autre n’a une sensation d’adhérence particulièrement bonne. Les étuis en cuir deviennent collants et les étuis en silicone deviennent crasseux. Ce serait plutôt cool de voir Apple faire des étuis recyclés avec de nouveaux matériaux et de nouveaux looks.

Suivre

Je continuerai à utiliser le Pixel 6 parce que je l’aime vraiment. Alors restez à l’écoute pour plus d’entrées dans mon journal sur mes expériences avec le premier véritable téléphone phare de Google.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :