Journal du Pixel 6 : Matériel Vous devriez servir d’inspiration pour la prochaine version d’iOS

J’utilise le nouveau téléphone phare Pixel 6 de Google depuis un peu plus d’une semaine maintenant. Cela a été une course assez folle si je le dis moi-même. Comme je l’ai dit dans ma première entrée, j’ai possédé une poignée de Pixels et d’autres appareils Android au fil des ans. Mais le Pixel 6 continue de me surprendre d’une manière délicieuse que les autres appareils exécutant le système d’exploitation de Google n’avaient pas auparavant. Dans cette entrée, je souhaite me concentrer spécifiquement sur Material You, le nouveau cadre de conception de Google permettant aux utilisateurs de personnaliser presque tous les aspects de leur expérience Android.

Avant de me plonger dans Material You, je souhaite donner quelques informations sur l’équipe de conception de Google pour ceux qui ne le savent peut-être pas. L’équipe de conception de logiciels de Google est dirigée par Matias Duarte, un vétéran de l’industrie qui a été discrètement responsable de certaines des métaphores les plus profondes de l’expérience utilisateur du 21e siècle. Le couronnement de Matias, à mon avis, était webOS. Oui, c’est vrai Matias Duarte a dirigé la conception de webOS, la dernière tentative de Palm pour se sauver de l’iPhone.

Le webOS de Palm a introduit plusieurs idées importantes qui sont désormais largement vues dans l’industrie. Le premier, ce sont les gestes. Si vous revenez en arrière et regardez l’événement Palm Pre du CES 2009, il devient instantanément clair d’où viennent les gestes du téléphone moderne. webOS a introduit une zone gestuelle dédiée qui perdure désormais sous la forme d’indicateurs d’accueil sur iOS et Android. Le webOS de Matias a également introduit la métaphore basée sur la carte pour le multitâche qui est maintenant utilisée par presque tous les principaux systèmes d’exploitation de la planète. webOS était également un système d’exploitation extrêmement épuré, à la fois moderne et rétro. C’était le mélange parfait d’idées, appliquant des idées skeuomorphes à des surfaces planes.

Matias Duarte présente le Palm Pre (TheNextWeb)

Après que Palm se soit débattu avec le vétéran d’Apple, Jon Rubinstein, croyant naïvement en HP, Matias est allé chez Google pour diriger la conception. Sa première idée majeure à l’échelle de l’entreprise était la conception matérielle qui a été introduite dans Android 5.0 Lollipop. Le cœur de Material Design était un matériau numérique qui agissait comme quelque chose que vous verriez dans le monde réel. Il était malléable et animé, mais il était aussi facilement personnalisable. L’équipe de conception de Google a réitéré plusieurs fois la conception matérielle au cours des 7 dernières années, mais avec Android 12 sur Pixel 6, Google apporte son changement le plus audacieux à ces idées.

Material You est censé permettre aux utilisateurs de personnaliser facilement l’ensemble de leur appareil tout en conservant les éléments qui font d’Android, Android. Il ne permet pas aux utilisateurs de supprimer les principaux aspects du langage de conception de Google, mais permet plutôt aux utilisateurs de mettre en œuvre leur propre point de vue. Tout ce qu’il a à faire est de choisir un fond d’écran qu’ils aiment. À partir de là, le lanceur Pixel propose une série de palettes de couleurs intelligentes basées sur ledit fond d’écran. Une fois que vous en avez sélectionné une, vos applications, l’écran d’accueil, les widgets, les notifications et plus encore prendront tous cette palette de couleurs.

Par exemple, j’ai changé plusieurs fois mon fond d’écran juste pour voir comment Android prend les couleurs à l’intérieur et les applique au reste du système. L’algorithme qui fait cela est incroyable. Il fait un si bon travail en prenant les meilleures couleurs d’une image et en les appliquant soigneusement aux applications et aux composants du système. J’ai actuellement défini un fond d’écran avec beaucoup de couleurs et Android 12 en échange a créé une palette de couleurs très diversifiée qu’il est appliqué partout. Mon clavier et mes notifications ont une esthétique orange douce, tandis que mes widgets changent en fonction de l’endroit où je les place sur le fond d’écran. C’est une fonctionnalité super intelligente qui rend Android 12 vraiment personnalisable d’une manière qu’un système d’exploitation ne l’a jamais été auparavant.

Alors, comment cela affecte-t-il Apple? Apple propose actuellement une option de thème de couleur sur macOS. C’est très minime et n’apparaît que dans une poignée d’endroits, mais cela pourrait servir de base à quelque chose de plus avancé. Actuellement, vous pouvez choisir une couleur système qui s’applique aux sélections de menu, aux boutons d’alerte et aux surbrillances du curseur. Apple le fait car il permet aux utilisateurs de personnaliser leur Mac juste assez sans les laisser vraiment le personnaliser. Tout reste comme le veut Apple, mais cela permet aux utilisateurs de sentir qu’ils ont ajouté leur propre touche personnelle. Material You n’est qu’une implémentation plus avancée de cette idée. C’est franchement assez drôle à quel point Apple-y l’idée de Material You est en réalité.

Il maintient le système tel que Google le souhaitait, mais les utilisateurs peuvent se l’approprier. Ce n’est qu’une illusion en fin de compte, mais c’est une illusion efficace. J’aimerais qu’Apple explore une option de sélection de couleurs pour iOS qui s’applique à tout le système. Même s’il n’extrait pas les couleurs directement de votre fond d’écran, Apple pourrait sélectionner une série de modèles approuvés pour la conception d’interfaces humaines. Ensuite, cette couleur pourrait être appliquée aux éléments système standard tels que les boutons, les commutateurs, les notifications, les claviers, etc. Ce serait le premier élément majeur de personnalisation d’appareils iOS jamais réalisé. Lorsque Apple a ajouté le mode sombre dans iOS 13, cela a montré un tout petit aperçu de la volonté d’Apple de laisser les utilisateurs s’approprier leurs appareils. Ces options de couleurs pourraient faire partie de ce même système.

En faisant cela, Apple conserve les bases de base d’iOS comme ils le souhaitent. Mais cela permet aux utilisateurs de s’approprier leurs appareils d’une manière qu’ils n’avaient pas pu faire auparavant. C’est donner aux clients l’illusion du contrôle mais aussi satisfaire leur désir de personnalisation.

