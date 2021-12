« Journal d’un gigolo »: Casting vedette de la série

Telemundo La mini-série « Diario de un Gigoló » sortira sur les écrans de Telemundo en janvier 2022.

À travers une vidéo promotionnelle, Telemundo a présenté les protagonistes de la nouvelle mini-série « Diario de un Gigoló », un mélodrame en 10 épisodes dont la première est prévue en janvier 2022.

La vidéo contient des interviews de la distribution internationale de renom, dont l’acteur espagnol Jesús Castro (La Reina del Sur, Brigada Costa del Sol), l’actrice mexicaine primée Adriana Barraza (Silvana sin Lana, Al Otro Lado del Muro, Babel, Nous pouvons être Heroes), Victoria White (À la recherche de Frida), Fabiola Campomanes (Le jeu des clés, Mon cœur est à toi) et l’actrice argentine Eugenia Tobal (Tu es mon homme, les seuls).

Créé par Sebastián Ortega, « Diario de un Gigoló » a été écrit par Silvina Fredjkes et Alejandro Quesada et est réalisé par Mariano Ardanaz. La production exécutive est en charge de Marcos Santana, Sebastián Ortega, Pablo Flores, Juan Ponce et Pablo Culell.

Rencontrez le casting stellaire de « Diario de un Gigoló », la nouvelle mini-série Telemundo

Jouer

Rencontrez les acteurs principaux de Diario de un Gigoló | Cette vidéo met en lumière les stars de la nouvelle mini-série Diario de un Gigoló, un événement exclusif de 10 épisodes qui débutera en janvier 2022. La vidéo contient des interviews de la distribution internationale renommée, dont l’acteur espagnol Jesús Castro, l’actrice mexicaine primée Adriana Barraza, Victoria White, Fabiola Campomanes et l’actrice argentine… 2021-12-15T16:30:03Z

Sur quoi se concentre l’histoire du nouveau pari dramatique de Telemundo ?

Diario de un Gigoló est une mini-série séduisante qui raconte l’histoire d’Emanuel (Jesús Castro), un compagnon qui mène une vie de luxe et de liberté.

Après avoir survécu à une enfance de violence et de pauvreté, Emanuel tisse des liens avec Minou (Adriana Barraza), une femme d’affaires qui le prend sous son aile et l’aide à devenir une escorte recherchée. Le destin change lorsqu’Ana (Fabiola Campomanes), l’une de ses clientes fréquentes, lui propose un travail complexe : séduire sa fille Julia (Victoria White) pour renforcer son estime de soi.

Avec l’arrivée de Julia, Emanuel s’engage de manière inattendue dans une relation amoureuse, l’amenant à remettre en question ses choix de vie. Consumée par la jalousie de l’amour grandissant qu’elle s’est elle-même nourri, Ana menace de dire à sa fille la vérité sur Emanuel afin de mettre fin à leur histoire d’amour. Aveuglé par sa passion pour Julia, Emanuel ne voit pas les dangers qui pèseront sur son avenir incertain avec elle et sa vie compliquée de gigolo.

Ce que vous devez savoir sur NBCUniversal Telemundo Enterprises

NBCUniversal Telemundo Enterprises est une société de médias de classe mondiale, un leader de l’industrie dans la production et la distribution de contenu de haute qualité en espagnol pour les hispaniques aux États-Unis et pour un public du monde entier. Ce portefeuille multiplateforme en croissance rapide comprend le réseau Telemundo et le groupe de stations Telemundo, Telemundo Deportes, Telemundo Global Studios, Universo et une unité Stratégie de revenus et innovation.

Le réseau Telemundo propose un contenu original en espagnol pour le divertissement, les informations et le sport qui atteint 94% des foyers hispaniques aux États-Unis sur 210 marchés via 30 stations locales, 50 affiliés et son signal national. Telemundo possède également WKAQ, un réseau de télévision qui dessert les téléspectateurs à Porto Rico.

Telemundo Deportes est le foyer exclusif en espagnol de deux des événements sportifs les plus populaires au monde : la Coupe du Monde de la FIFA ™ jusqu’en 2026 et les Jeux olympiques d’été jusqu’en 2032.

Telemundo Global Studios es la unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía, que incluye Telemundo Studios, Telemundo International Studios y Telemundo Internacional, Underground Producciones, una compañía de producción boutique de renombre con sede en Argentina, además de todas las coproducciones de la compagnie.

En tant que société de médias n ° 1 pour atteindre les Hispaniques et les Millennials en ligne, l’unité Revenue Strategy and Innovation distribue du contenu original sur plusieurs plateformes, maximisant ainsi ses partenariats exclusifs avec des propriétés telles que BuzzFeed, Vox et Snapchat.

Par l’intermédiaire de Telemundo Internacional, le plus grand distributeur de contenu en langue espagnole au monde basé aux États-Unis ; et Universo, la société reflète le style de vie diversifié, l’expérience culturelle et la langue de son public en pleine expansion. NBCUniversal Telemundo Enterprises est une division de NBCUniversal, une filiale de Comcast Corporation.