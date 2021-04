Journal d’un producteur de Mad Black Woman rappelle le coup surprise de Tyler Perry

Pour tous ceux qui connaissent la pièce de théâtre, le succès de Diary of a Mad Black Woman n’a pas été une surprise. Tyler Perry avait construit un culte parmi la communauté noire avec une série de pièces de théâtre mettant en vedette son personnage Madea. Donc, il y avait une certaine anticipation pour le film lors de sa sortie en 2005. Mais ce qui a motivé le succès du film était une démographie affamée de contenu. Au milieu des années 2000, il y avait encore des films avec des rôles principaux noirs, mais ils n’étaient pas poussés par les plus grands chefs d’Hollywood comme ceux des années 1990 et du début des années 2000. Au final, le film et Perry ont servi à nourrir un public désireux de se revoir au cinéma.