Journal royal de Kate Middleton : Kate n’a pas été vue depuis DEUX mois – quand la verrons-nous la prochaine fois ? | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, sont deux des membres les plus anciens de la famille royale. Et en tant que tel, les horaires du duc et de la duchesse sont généralement remplis d’engagements royaux et d’événements de journal. Kate – ou Catherine – a récemment envoyé un hommage spécial à la gagnante de l’US Open Emma Raducanu sur Twitter, signant le message officiel avec la lettre « C ». Mais Kate n’a pas été vue en public depuis un certain temps au cours de l’été.

Pourquoi Kate a-t-elle été absente de la vie publique ?

Kate, duchesse de Cambridge, a été vue pour la dernière fois en public le 11 juillet, lors de sa visite à la finale de l’EURO 2020 avec le prince William et le prince George.

Plus tôt dans la même journée, Kate, passionnée de tennis, a également été aperçue lors de la finale du simple messieurs de Wimbledon.

Mais la duchesse n’a pas été vue depuis deux mois à ce jour, ce qui a incité certains rapports à spéculer qu’elle pourrait attendre le bébé numéro quatre.

Cependant, les experts royaux ont rejeté ces rumeurs, suggérant que Kate a profité de vacances d’été ces dernières semaines.

Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a déclaré à Today Australia: “Je pense que quelques personnes font des bêtises, demandant où se trouvent les membres de la famille royale.

« Eh bien, je ne peux probablement rien révéler en exclusivité. Je pense que la duchesse n’est pas enceinte, je pense que certaines personnes se sont posées la question de savoir où était Kate ?

“Mais là où la vérité se trouve vraiment, c’est qu’ils ont été en vacances.”

Pour le moment, la reine devrait être accompagnée à certains de ses engagements d’automne avec le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince Edward et la princesse Anne.

Mais nous verrons bientôt plusieurs membres de la famille royale à la télévision, avec un documentaire spécial qui sera diffusé plus tard ce mois-ci.

Le prince William a enregistré un hommage spécial à son défunt grand-père, le prince Philip, pour un prochain documentaire sur sa vie et son héritage.

Prince Philip: The Royal Family Remembers, diffusé le mercredi 22 septembre à 21h sur BBC One, et présentera des interviews de plusieurs membres de la famille royale.