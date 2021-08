journaliste afghane en larmes alors qu’elle supplie le président de l’OTAN de l’aider contre les talibans | Monde | Nouvelles

Lailuma Sadid de Brussels Morning Paper a été invité à poser des questions au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, sur la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans et sur les prochaines étapes pour les habitants du pays et la réaction de la communauté internationale. Mais Mme Sadid, filmant depuis un bureau avec une pancarte en arrière-plan indiquant “Afghan Lives Matter”, est devenue extrêmement émue en parlant de l’Afghanistan car elle craignait pour les femmes toujours coincées là-bas et l’oppression à laquelle elles sont censées faire face maintenant. Mme Sadid est intervenue et a demandé pourquoi les États-Unis et le reste du monde civilisé étaient capables de vaincre le fascisme mais incapables de vaincre les talibans.

M. Stoltenberg a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse qu’il était “surpris” de la vitesse à laquelle les talibans ont repris le contrôle des provinces du pays et de Kaboul malgré 20 ans de soutien américano-britannique.

Il a demandé aux talibans d’aider à faciliter l’évacuation de toute personne souhaitant quitter le pays, mais un porte-parole du groupe a déclaré qu’il ne voulait voir personne quitter le pays.

Les talibans affirment qu’il n’y aura aucune vengeance contre quiconque a travaillé avec les autorités occidentales ou de Kaboul.

Mme Sadid a été invitée à poser une question au chef de l’OTAN, mais était submergée d’émotion.

Elle a déclaré : « Je voudrais poser une question, en particulier au sujet de l’OTAN en Afghanistan.

« L’OTAN n’est pas seulement les États-Unis, ne pensez-vous pas que la décision que vous et l’OTAN avez prise était mauvaise.

« Comment réagissez-vous à cela et combien d’autres politiques ayant échoué seront suivies avant qu’une politique viable ne soit mise en œuvre ?

« Parce que lorsque nous avons vu cette situation, en tant que femme afghane, comme un citoyen afghan normal, vous voyez que la situation est vraiment difficile.

« Et il y a des milliers de femmes qui ne savent vraiment pas pour l’avenir, ce qui se passe et ce qui aurait dû les informer et elles demandent toujours ce que cela signifie ?

« 20 ans avec l’OTAN et les communautés internationales en Afghanistan, puis nous retournons 20 ans en arrière.

« Je voudrais demander comment est-ce possible ? »

Mme Sadid a continué malgré son émotion et a tenté de retenir ses larmes.

Le journaliste a ajouté que l’UE et les États-Unis étaient au « sommet de la civilisation » qui avaient historiquement vaincu le fascisme et le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais maintenant, a déclaré Mme Sadid, malgré le pouvoir et l’intelligence des pays impliqués en Afghanistan, ils étaient toujours incapables de lutter contre les talibans.

Elle a déclaré : « En tant que femme, s’il vous plaît, ne reconnaissez pas les talibans islamiques de l’émirat sans aucune condition comme l’accord qui est signé entre les talibans et le gouvernement de Trump, puis ses suivants.

A NE PAS MANQUER

L’ex-Royal Marine qui a créé une association caritative pour les animaux en Afghanistan frappe fort [INSIGHT]

PM : Pas de solution militaire alors que les talibans se rapprochent de Kaboul [UPDATE]

Le Royaume-Uni entrera-t-il en guerre contre l’Afghanistan ? Le Royaume-Uni a “le droit d’intervenir” [REVEAL]

« S’il vous plaît, ne reconnaissez pas les talibans et mettez-nous dans la même situation. »

M. Stoltenberg a sympathisé avec Mme Sadid et a déclaré qu’il avait constaté des progrès en Afghanistan pour les femmes et qu’il continuerait à poursuivre dans cette voie.

Il a déclaré : « Toutes ces années, j’ai été plusieurs fois en Afghanistan, j’ai rencontré beaucoup de femmes [who are] des leaders forts avec une voix forte.

« Et j’ai vu les progrès sociaux et économiques que vous avez pu faire en Afghanistan au cours de ces années.

« Et par conséquent, nous continuerons à soutenir, nous continuerons à surveiller et nous continuerons à tenir les nouveaux dirigeants responsables du respect des droits humains fondamentaux. »

De nombreuses femmes craignent un retour du régime taliban dans les années 1990, qui les a empêchées d’aller à l’école, obligées de porter la burqa et incapables de se promener librement sans être accompagnées d’un homme.

Des propriétaires d’entreprises soucieux de la beauté des femmes ont été vus en train de déchirer des pancartes car ils craignaient quelles seraient les représailles des talibans.

Le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a déclaré à BBC News que les femmes continueraient normalement et pourraient aller à l’école.

Cependant, il a dit qu’ils seraient toujours tenus de porter certains vêtements et a souligné qu’il y avait différentes tenues qu’ils pouvaient porter qui n’étaient pas la burqa.

M. Stoltenberg a également déclaré aux journalistes qu’il craignait que la terreur ne recommence à se manifester en Afghanistan, car des groupes extrémistes pourraient désormais trouver un refuge sûr en Afghanistan.

Le Parlement britannique a été rappelé et se réunira mercredi pour discuter des plans du Royaume-Uni pour l’Afghanistan.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab s’est lui aussi dit “surpris” de la vitesse à laquelle les talibans ont repris l’Afghanistan

Il a déclaré à Sky News: “La vérité est que partout dans le monde, les gens ont été pris par surprise, je n’ai pas parlé à un interlocuteur international, y compris les pays de la région au cours de la semaine dernière, qui n’a pas été surpris.

«Nous avons vu un changement très rapide dans la dynamique et bien sûr, cela a fait partie intégrante du retrait des troupes occidentales, mais cela a également été l’approche des talibans, et bien sûr, cela a été un test pour les forces de sécurité afghanes. “