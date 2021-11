Journaliste et traducteur afghan enfin réunis sur le sol américain

Ils sont reconnaissants de se revoir.

Fin novembre 2020, le journaliste Toby Harnden était à Mazar-i-Sharif, en Afghanistan, pour faire des recherches sur son nouveau livre, « First Casualty : The Untold Story of the CIA Mission to Avenge 9/11 », et travailler avec un jeune traducteur et médecin ingénieux. étudiant nommé Rohullah Sadate.

Un an plus tard – le lendemain de Thanksgiving – le couple s’est réuni à l’extérieur de Fort Dix dans le New Jersey dans des circonstances très différentes. Harnden emmenait Sadate, maintenant réfugié, dans sa maison de Virginie, où son ancien traducteur vivra dans une pièce d’amis alors qu’il navigue dans sa nouvelle vie aux États-Unis.

« Je vais chez Toby », a déclaré Sadate, 29 ans, au Post. « C’est excitant et émouvant. Je l’ai serré dans mes bras et c’était un sentiment incroyable.

Harnden, qui avait conduit trois heures jusqu’à Garden State pour récupérer Sadate, avait amené son chien, Loafer, pour le voyage. Sadate et le chien se sont immédiatement liés.

Le journaliste Toby Harnden et son traducteur afghan Rohullah Sadat sont réunis à l’extérieur de Fort Dix dans le New Jersey.Avec l’aimable autorisation de Toby Harnden

« De manière générale, les Afghans ne sont pas habitués à avoir des chiens comme animaux de compagnie. Mais Loafer est un sauvetage … donc ils ont beaucoup en commun », a déclaré Harnden au Post depuis la route.

« Je dois emmener Rohullah dans un endroit classiquement américain, comme Cracker Barrel », a-t-il ajouté.

Après quelques mois éprouvants, Sadate goûte enfin à l’Amérique.

Un selfie de Sadate lorsqu’il a atterri pour la première fois au Qatar après avoir fui l’Afghanistan. Avec l’aimable autorisation de Rohullah Sadate

Après le retrait des États-Unis d’Afghanistan fin août et la prise du pouvoir par les talibans dans la région, Sadate, comme beaucoup de ses compatriotes, était désespéré de fuir.

Sans l’aide du gouvernement américain, Harnden a attiré l’attention sur le sort de Sadate via les réseaux sociaux et a exploité des relations qui ont facilité sa dangereuse évasion d’Afghanistan. Sadate s’est d’abord envolé pour Doha, au Qatar, où il a passé quelques semaines avant de finalement se rendre aux États-Unis avec un visa de libération conditionnelle humanitaire.

Au cours des 36 derniers jours, Sadate a vécu dans un camp de réfugiés à Fort Dix – avec près de 9 000 autres Afghans – où il a suivi des cours pour s’acclimater à la vie aux États-Unis.

« Nous avons eu des cours de culture et des cours de conduite. Ils vous apprennent tout; comment aller chez le coiffeur et que donner un pourboire aux serveurs. Ils nous ont dit comment traiter les femmes et les respecter. En Amérique, les femmes sont très gentilles, nous n’avons donc pas à le prendre au sérieux si elles vous sourient. Ne pensez pas qu’ils sont amoureux de vous », a expliqué Sadate.

On leur a également enseigné des compétences d’adaptation à la vie, telles que la patience et la responsabilité. Il y avait des leçons d’histoire et de géographie américaines. Sadate s’intéressait particulièrement à l’Alaska et à Hawaï, car ils sont physiquement détachés du continent. Et il a joué au volley-ball, au basket-ball et au football avec des troupes sur la base.

« Nous avons battu les troupes au volley-ball, mais le football est nouveau pour nous. Vous avez besoin d’une technique spéciale pour lancer la balle avec précision », a déclaré Sadate, qui jouait au cricket dans son pays natal.

Il a également eu son premier dîner traditionnel de dinde jeudi. Pendant son séjour à Fort Dix, le polyglotte, qui parle six langues, s’est retrouvé à servir d’interprète pour ses camarades réfugiés. Mais il avait hâte de partir et de se lancer dans la nouvelle phase de sa vie.

« Lorsque vous visitez le camp, tout le monde est afghan, vous n’avez donc pas l’impression d’être en Amérique. On a l’impression d’être à Kaboul », a-t-il déclaré. Mais avec Harnden comme contact étroit établi, il a pu partir en tant que «départ indépendant».

Harnden et Sadate en Afghanistan en novembre 2020.Avec l’aimable autorisation de Toby Harnden

La plupart des réfugiés restent dans le camp jusqu’à ce que le gouvernement leur trouve un logement. Actuellement, ils les placent dans des États tels que le Kentucky, le New Hampshire et la Pennsylvanie, selon Harnden.

« Il avait très envie de sortir. Si vous n’avez pas de parents ni de relations, le gouvernement cherche un logement. Cela prend du temps », a déclaré Harnden.

Le citoyen américain d’origine britannique, qui a écrit deux livres sur l’Afghanistan, a déclaré qu’ils mangeraient des restes de Thanksgiving pour le dîner. Et Sadate est impatient d’essayer les spécialités de fruits de mer locales telles que les crevettes et les pattes de crabe.

Ce week-end, ils rencontreront des membres de l’équipe Alpha, le sujet du dernier livre de Harnden, qui relate la première invasion de l’Afghanistan par la CIA. Ils visiteront la tombe du membre de l’équipe Alpha et premier blessé américain Mike Spann, décédé il y a 20 ans le 25 novembre.

Harnden a déclaré que Sadate continuerait de bénéficier de l’aide des membres de l’équipe Alpha, y compris l’officier à la retraite de la CIA David Tyson, la veuve de Spann Shannon et un médecin basé dans le New Jersey.

« Il y a un Dr. [Abul] Azim qui est Afghan-Américain et est parti à la fin des années 90. Il est une figure centrale de ce petit groupe informel d’aide aux Afghans. Il leur parle tous les jours [and] les voir à travers ce processus parce qu’il en sait beaucoup sur le système », a déclaré Harnden.

Sadate, qui était en dernière année de médecine avant de quitter son pays natal, a son propre programme.

« Je veux continuer mes études de médecine », a déclaré Sadate. Mais avant de commencer le processus compliqué de poursuivre ses études et de devenir médecin, il espère trouver un emploi et obtenir sa carte verte.

Sadate se lie avec Loafer, l’adorable chiot de sauvetage de Harnden. Avec l’aimable autorisation de Toby Harnden

Alors que Sadate conduisait avec Harnden vers ses nouvelles fouilles en Virginie, il réfléchit aux horreurs dont il avait été témoin alors qu’il tentait de s’échapper de son pays natal. Il a vu des personnes désespérées tomber d’avion, vu des femmes piétinées à mort à l’aéroport de Kaboul et a été piégée dans un bus surpeuplé et chaud pendant plus de 24 heures.

«C’est un cauchemar pour moi et je ne peux pas le sortir de mon cerveau. Je ne peux pas oublier [those who died or continue to suffer], et je me sens coupable », a-t-il déclaré, ajoutant: « Mais je me sens aussi chanceux et reconnaissant. »