Journaux médico-légaux | Critique de livre – Dead Men Tell Tales: The Memoir of a Police Surgeon par B Umadathan

B Umadathan a porté de nombreux chapeaux au cours de sa carrière de quatre décennies en tant qu’expert médico-légal bien connu au Kerala. Il était professeur de médecine légale, chirurgien de la police, conseiller médico-légal de la police du Kerala, directeur du Government Medical College de Thiruvananthapuram et directeur des études médicales du gouvernement du Kerala, pour n’en nommer que quelques-uns.

Avec 40 ans en tant qu’expert médico-légal à son actif, les mémoires d’Umadathan étaient censés ouvrir une fenêtre sur le monde des crimes et des criminels et inspirer des générations de jeunes médecins à prendre la scie et le scalpel pour rendre justice. Malheureusement, Dead Men Tell Tales: The Memoir of a Police Surgeon ne parvient pas à faire non plus. Au lieu de cela, il remplit ses 337 pages avec un récit fortement chargé en faveur des forces de l’ordre, donnant à la police un bon coup après l’autre.

À peine 50 pages dans le livre se trouve le chapitre Preuve trompeuse, qui traite d’une section de médecine légale qui traite des «blessures auto-infligées et artificiellement créées». «Nos policiers ont une bonne connaissance de ce sujet. Mais ils ont du mal à discerner entre les plaintes vraies et fausses. Il y a des gens qui sont des experts en matière de fausses accusations et de création de preuves », explique l’auteur avant de raconter une affaire intitulée La vérité derrière une affaire d’exploitation sexuelle.

L’affaire concerne une plainte déposée par une mère qui avait accusé un homme de 40 ans d’avoir violé sa fille de 14 ans. «La mère s’était plainte que sa fille avait été violée par un homme qui tenait un magasin de thé près de leur maison. La fille était également avec elle. Ils ont dit à la police que le viol avait eu lieu dans l’après-midi, alors que la fille était seule et que les deux parents étaient absents », écrit Umadathan. «Malgré des interrogatoires répétés, il (l’accusé) a refusé d’admettre qu’il avait commis le crime. Il leur a dit que la mère de la fille lui avait emprunté 100 roupies et qu’ils se sont disputés à ce sujet. Les policiers ont brutalement battu l’accusé », écrit-il.

«Après avoir enregistré sa déclaration (celle de la victime de viol), je l’ai examinée. J’ai été surpris de constater qu’il n’y avait pas une seule ecchymose sur son corps ou ses parties génitales. Et son hymen était intact. J’ai réalisé qu’elle avait menti. La tache de sang sur sa jupe était également clairement fabriquée, car elle n’avait pas une seule blessure sur son corps … J’ai averti le jeune (policier), qui avait assisté à ma séance de médecine légale pendant sa période de formation, de faire attention à fausses plaintes à l’avenir. »

Dans un autre chapitre, Deaths in Lock-Up, Umadathan parle des trois autopsies qu’il a effectuées sur des personnes décédées en garde à vue. Dans les trois cas, l’expertise de l’auteur exclut la torture par la police. «Je pense que le nombre de personnes qui meurent subitement dans les postes de police augmente. La police peut jouer un rôle dans la réduction du nombre d’incidents de cardiomyopathie de stress (syndrome du cœur brisé) dans leurs postes », écrit-il. «Les gens devraient pouvoir entrer dans un poste de police sans crainte. Si la police parle poliment et traite les gens avec dignité, elle gagnera l’appréciation des gens. »

Umadathan écrit au sujet «d’un jeune homme qui s’était pendu à l’aide de son dhoti» dans une cellule de police. L’autopsie a été réalisée à l’hôpital du district de Kollam en présence de médecins chevronnés pour assurer la transparence. «Il avait été accusé de vol et l’inspecteur lui avait dit qu’ils devraient récupérer les biens volés le lendemain. Craignant peut-être la torture, il s’était suicidé », ajoute l’auteur.

Dead Men Tell Tales contient les souvenirs de l’auteur de plusieurs cas de meurtre qui ont fait la une des journaux au Kerala dans la seconde moitié du siècle dernier, y compris la tristement célèbre affaire Sukumara Kurup en 1984 à propos d’un homme qui a organisé sa propre mort pour percevoir des prestations d’assurance. Publié pour la première fois en malayalam (Oru Police Surgeonte Ormakkurippukal) en 2010, la traduction anglaise des mémoires d’Umadathan a été publiée à titre posthume.

Faizal Khan est pigiste

Les hommes morts racontent des histoires: les mémoires d’un chirurgien de la police par B Umadathan;

traduit du malayalam par Priya K Nair

HarperCollins

Pp 337, Rs 399

