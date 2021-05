Journée 2 de la Clausura MX League: aperçu du match Atlas Guadalajara

12/05/2021

le Atlas Guadalajara reçoit ce jeudi à 16h00 la visite du Puebla dans le Stade Jalisco lors de son deuxième match en Liga MX de Clausura.

le Atlas Guadalajara affronte avec optimisme le match de la deuxième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir battu le Nécaxa dans le Stade Victoria de 1 à 5, avec autant de Juan Cesar Furch, Jonathan Herrera, Aldo Rocha et Ian Torres.

Concernant l’équipe visiteuse, le Puebla a récolté un nul nul contre le Santos Laguna, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Atlas Guadalajara et les résultats sont six défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs remportant cette compétition au stade de Atlas Guadalajara. La dernière confrontation entre les Atlas Guadalajara et le Puebla Cette compétition s’est déroulée en mars 2021 et s’est terminée par un score de 0-1 en faveur de la Atlas Guadalajara.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, nous pouvons voir qu’entre le Atlas Guadalajara et le Puebla il y a une différence de trois points. À ce moment, le Atlas Guadalajara il a 25 points et est en septième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 28 points et occupent la troisième position de la compétition.