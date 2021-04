Journée 3 de la Major League Soccer: aperçu du match de New England Revolution

24/04/2021 à 02:01 CEST

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre jouera son troisième match en Major League Soccer contre le DC United, qui aura lieu dimanche prochain à 2h00 dans le Stade Gillette.

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il affronte le match de la troisième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 2-2 contre le le feu de Chicago dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont remporté aucun des matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont une séquence de deux buts marqués contre deux buts reçus.

Du côté des visiteurs, le DC United a réussi à vaincre le La ville de New York 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Canouse Oui Hines-Ike, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Avant ce match, le DC United il avait gagné dans l’un des matchs joués en Major League Soccer cette saison, avec un chiffre de deux buts pour et un contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Gillette, obtenant en conséquence huit défaites et 13 nuls en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. De même, l’équipe locale accumule une séquence de neuf matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le DC United. La dernière fois qu’ils ont joué au Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le DC United dans ce concours c’était en novembre 2020 et la rencontre s’est conclue par un 4-3 favorable à la Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

En référence à leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par deux points en faveur de DC United. L’équipe de Bruce Arena il se classe sixième avec un point sur son casier. Pour sa part, DC United a trois points et occupe la deuxième place du classement.