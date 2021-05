Journée 36 de Serie A: match précédent Torino

11/05/2021 à 20:49 CEST

le Milan visitez ce mercredi pour Stade olympique Grande Torino se mesurer avec Turin à son trente-sixième tour de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Turin affronte la trente-sixième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Hellas Vérone dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans sept des 34 matchs disputés jusqu’à présent et ont marqué 57 buts contre 48 en faveur.

Du côté des visiteurs, le AC Milan a remporté ses deux derniers matches de compétition contre le Juventus loin de chez soi et Bénévent dans son fief, par 0-3 et 2-0 respectivement, il espère donc réitérer le résultat, cette fois au stadium du Turin. À ce jour, sur les 35 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté 22 avec un chiffre de 65 buts pour et 41 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Turin a un solde de trois victoires, six défaites et huit nuls en 17 matchs joués à domicile, de sorte que les visites au stade Stade olympique Grande Torino Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le AC Milan Ils ont un bilan de 14 victoires, deux défaites et un nul en 17 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les hôtes devront défendre leur but contre un adversaire très puissant loin de chez eux.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade olympique Grande Torino, en fait, les chiffres montrent quatre défaites et 10 nuls en faveur de la Turin. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée, battant leur rival dans cette compétition. Le dernier match entre Turin et le Milan Cette compétition s’est disputée en janvier 2021 et s’est soldée par un nul (0-0).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir qu’avant la dispute du match, le AC Milan est en avance sur le Turin avec une différence de 37 points. L’équipe de Davide Nicola il se classe à la quinzième place avec 35 points dans son casier. De leur côté, les visiteurs sont en troisième position avec 72 points.