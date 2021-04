Journée 37 de la deuxième division: avant le duel Lugo

29/04/2021 à 21:03 CEST

Ce vendredi à 21h00 au Largeur du chariot les visages seront vus Lugo et le Saragosse au cours du trente-septième tour de la deuxième division.

le Lugo atteint le trente-septième tour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre le SD Ponferradina lors du match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans huit des 36 matches disputés jusqu’à présent en deuxième division avec un chiffre de 30 buts en faveur et 47 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Real Saragosse a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Sportif réel lors de son dernier match, pour qu’il vienne à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les 36 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Real Saragosse il en a remporté 11 avec 29 buts pour et 34 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Lugo Il compte six victoires, cinq défaites et sept nuls en 18 matchs à domicile, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants. Real Saragosse, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des prémisses dans les matchs qui se jouent dans le Largeur du chariot. À la maison, le Real Saragosse a un bilan de trois victoires, 12 défaites et trois nuls en 18 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Lugo si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Largeur du chariotEn fait, les chiffres montrent deux victoires, deux défaites et trois nuls en faveur de la Lugo. À leur tour, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Lugo, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. Le dernier match auquel ils ont joué Lugo et le Saragosse dans cette compétition c’était en décembre 2020 et s’est terminé avec un score de 1-0 en faveur de Saragosse.

En ce qui concerne sa position dans le classement de la deuxième division, nous pouvons voir que le Real Saragosse ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de six points. L’équipe de Ruben Albes Il arrive au jeu en vingt et unième position et avec 36 points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 42 points et occupent la quinzième position du tournoi.