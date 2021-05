Journée antiterroriste 2021: l’Inde et les effets du terrorisme

Un pays affichant un score élevé sur 10 à l’indice est classé en tête des pays les plus touchés.

L’Institut pour l’économie et la paix (IEP) est un groupe de réflexion indépendant dédié à déplacer l’attention du monde vers la paix en tant que mesure positive, réalisable et tangible du bien-être humain et du progrès. Selon son dernier rapport sur le terrorisme mondial (GTI) 2020; L’Asie du Sud reste la région la plus touchée par le terrorisme en 2019, enregistrant plus de morts que toute autre région. Il a également la plus grande disparité entre l’Afghanistan et le Bhoutan qui a un score GTI de zéro, ce qui indique qu’il n’a enregistré aucune attaque terroriste au cours des cinq dernières années.

Un pays affichant un score élevé sur 10 à l’indice est classé en tête des pays les plus touchés. L’Inde s’est classée huitième, avec un score de 7,353. Il était au numéro deux pendant quatre des cinq années de 2002 à 2006 selon le même indice. Alors que l’Afghanistan (9 592) était le plus touché des 163 pays, l’Irak (8,682) était le deuxième pays le plus touché, tandis que le Pakistan (7 541) était classé septième. L’Inde a signalé 558 attaques terroristes en 2019, ce qui était le deuxième plus élevé parmi les dix premiers pays et a enregistré 277 décès, ce qui était le plus bas parmi les dix premiers pays, selon le communiqué. “

Comparée à d’autres pays parmi les dix, l’Inde, qui a perdu deux premiers ministres à cause du terrorisme, fait face au plus large éventail de groupes terroristes, avec des groupes islamistes, d’extrémistes de gauche et séparatistes actifs dans tout le pays. Il est évident que les typologies du terrorisme sont variées et complexes. Quatorze des 35 groupes terroristes actifs en Inde ont été responsables de décès en 2019. «Les maoïstes, le Parti communiste indien (maoïste) et Jaish-e-Mohammad (JeM) sont responsables de plus des deux tiers du nombre total de décès et de près de la moitié des attaques totales », selon le rapport.

Cependant, le nombre de décès causés par le terrorisme ainsi que le nombre d’attaques terroristes en Inde ont diminué de 20% en 2019. L’Inde a également enregistré le taux de létalité le plus bas de 0,5 décès par attaque en moyenne, tandis que les neuf autres pays ont signalé 2,1 décès par attentat. attaque en moyenne, selon le rapport.

Mais le terrorisme en Inde ne peut pas être considéré simplement d’un point de vue statistique. Pour ceux qui sont touchés, chaque attaque est une attaque de trop et même si notre pays a été occupé à lutter contre la pandémie, nous avons récemment dû faire face à la menace du terrorisme dans les jungles de Sukma le 3 avril, entraînant la mort de 22 membres du personnel de sécurité.

L’Inde a une situation unique dans l’une des régions du monde les plus dangereuses du monde en ce qui concerne le terrorisme; L’Asie du Sud est l’épicentre du radicalisme islamiste. Le Pakistan continue d’abriter des acteurs non étatiques et les utilise comme un outil stratégique de politique étatique avec un déni plausible. Les zones tribales le long de la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, qui ont longtemps échappé au contrôle effectif, sont restées un terreau fertile pour les islamistes radicaux. Cette menace ne fera qu’augmenter avec le retrait des États-Unis d’Afghanistan et avec l’arrivée au pouvoir des talibans qui soutiendront à la fois Al-Qaïda et l’État islamique.

Nous continuons de lutter contre les activités terroristes, y compris le terrorisme transfrontalier, sur un certain nombre de fronts différents. Ces menaces comprennent le terrorisme au Cachemire et dans le Nord-Est, les menaces dans notre arrière-pays, ainsi que la violente insurrection de gauche d’inspiration maoïste dans certaines parties du centre de l’Inde dans ce qui a été surnommé le «couloir rouge», à la suite du réalignement. de diverses factions naxalites sous le Parti communiste indien (maoïste). Les réussites ont été le Punjab et le Mizoram. Le terrorisme peut en outre être subdivisé en terrorisme ethno-nationaliste, religieux, de gauche et narco.

Un certain nombre d’agences de sécurité et de renseignement au sein du gouvernement contribuent aux efforts de lutte contre le terrorisme. Il s’agit notamment des forces de police gérées par l’État, des forces de police armées centrales, des forces spéciales de sécurité, des forces paramilitaires et des forces de défense. L’armée participe aux opérations de lutte contre le terrorisme en dernier recours, bien qu’au Jammu-et-Cachemire et au nord-est, elle joue un rôle plus important. Les gouvernements de l’État et du centre font face à cette menace et le ministère de l’Intérieur supervise la police nationale, les paramilitaires et la collecte de renseignements nationaux.

En dehors de cela, il existe plusieurs agences de renseignement qui surveillent les activités terroristes à la fois au niveau de l’État et au niveau central. L’aile de recherche et d’analyse (RAW) est l’agence de renseignement externe et le Bureau du renseignement (IB), une division du ministère de l’Intérieur, recueille des renseignements en Inde. Un Joint Intelligence Committee analyse les données de renseignement de RAW et IB ainsi que des agences de renseignement militaire. Enfin, il y a le Conseil national de sécurité qui conseille le Premier ministre sur les questions liées à la sécurité.

Malheureusement, l’ordre international n’a pas tenu la main de l’Inde sur les questions liées au terrorisme, plus particulièrement le terrorisme transfrontalier. Bien que notre voix ait été forte et narrative soutenue par des preuves crédibles, le manque de clarté sur la lutte contre le terrorisme, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), a coûté à l’Inde à la fois en termes économiques et humains. Le Pakistan a également systématiquement évité d’être placé sur la liste grise par le GAFI car il bénéficie du soutien de certains pays.

S’exprimant au Conseil de sécurité des Nations Unies à l’occasion du «vingtième anniversaire de la résolution 1373 du CSNU» le 12 janvier de cette année, le Dr Jaishankar a déclaré que l’incertitude économique causée par la pandémie «a rendu le monde plus vulnérable aux discours radicalisés et à la propagande extrémiste». Il a lancé un appel à toutes les nations membres pour qu’elles s’acquittent des obligations inscrites dans les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et a déclaré: «L’enrôlement et la radiation d’individus et d’entités sous les régimes de sanctions des Nations Unies doivent se faire de manière objective et non pour des considérations politiques ou religieuses».

Afin de lutter efficacement contre le terrorisme, il est essentiel de comprendre les motivations des membres actuels et potentiels des groupes terroristes, ainsi que les mécanismes de recrutement et de financement utilisés par ces groupes. L’objectif principal de la plupart des groupes terroristes enracinés est d’atteindre une plus grande influence sociale et politique, avec laquelle le groupe espère mettre en œuvre les politiques et les changements sociaux souhaités. L’oxygène pour eux aujourd’hui, outre les finances, c’est aussi l’utilisation des médias sociaux et de leurs réseaux.

Une étude de la lutte de plusieurs décennies menée par l’Inde contre le terrorisme révèle que les efforts de lutte contre le terrorisme ont donné des résultats positifs. Les forces de sécurité ont combattu une série de groupes terroristes et le nombre d’attaques a diminué. Les opérations antiterroristes, les législations antiterroristes, les accords de paix, l’octroi de droits aux populations locales et l’abrogation de l’article 370 ont progressivement réduit le terrorisme. Malgré ces efforts, les acteurs non étatiques au Cachemire et l’insurrection maoïste dans le Corridor rouge indien demeurent.

Depuis le changement doctrinal en réponse aux frappes chirurgicales inter-LoC de 2016 et aux frappes de Balakot en 2019, l’Inde a également durci sa position tout en s’attaquant au terrorisme en n’hésitant pas à utiliser son armée pour traverser la L o C, envoyant ainsi un message qui force et non la retenue est notre option par défaut.

Les groupes terroristes ont cependant amélioré leurs capacités en accédant aux technologies émergentes, notamment les drones, les monnaies virtuelles et les communications cryptées. Les réseaux sociaux ont contribué à la radicalisation et au recrutement des jeunes; d’autres nouvelles alliances géopolitiques sont les nouvelles menaces. L’anonymat dans le monde numérique est également exploité par eux. Il est donc impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter les carences existantes au sein des forces de sécurité et de l’appareil de renseignement afin de les aider à maintenir l’élan et à empêcher la résurgence d’éléments hostiles au pays.

La protection contre le terrorisme réside dans la force de nos piliers qui comprennent des institutions efficaces, la cohésion entre les différentes parties prenantes, le progrès social et économique, les politiques et la volonté politique. En d’autres termes, une approche nationale. Nous devons exploiter notre puissance nationale pour éliminer cette grave menace et un consensus doit exister sur la meilleure façon de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

Les différents programmes et capacités des groupes terroristes présentent un défi sans précédent pour la sécurité nationale de l’Inde. Alors que la menace du terrorisme continue d’évoluer, les décideurs doivent être conscients des nouvelles approches pour être en mesure de les contrer efficacement. L’essentiel est que le terrorisme ne peut jamais être justifié ni qu’un terroriste ne peut être glorifié et nous devons également continuer à maintenir une politique de tolérance zéro contre le terrorisme.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut le joindre à: jagatbirsingh18@yahoo.co.in)

