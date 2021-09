Journée Bitcoin au Salvador

Bitcoin a désormais officiellement cours légal au Salvador, trois mois après l’adoption de la loi Bitcoin par la législature du pays. Alors que cette décision marque une première mondiale, le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a déclaré dans un tweet que le “processus Bitcoin” dans le pays s’accompagne d’une “courbe d’apprentissage”.

“Nous devons briser les paradigmes du passé”, a déclaré Bukele. “El Salvador a le droit d’avancer vers le Premier Monde.”

Comme toute innovation, le processus #Bitcoin au Salvador a une courbe d’apprentissage. Chaque route vers l’avenir est comme celle-ci et tout ne sera pas accompli en un jour ou en un mois. Mais nous devons briser les paradigmes du passé. El Salvador a le droit d’avancer vers le premier monde. – Nayib Bukele (@nayibbukele) 6 septembre 2021

Cependant, Bukele a tweeté lundi matin que le portefeuille numérique Chivo que le gouvernement avait créé pour être utilisé par les citoyens avait été temporairement désactivé pour augmenter la capacité du serveur. À 16h35 UT, Bukele a tweeté que le portefeuille Chivo était prêt à être téléchargé à nouveau depuis l’App Store d’Apple pour un test à grande échelle.

El Salvador utilise la société de portefeuille de crypto-monnaie BitGo pour fournir la technologie sous-jacente de Chivo.

“C’est un jour historique et une excellente opportunité pour le peuple salvadorien de construire sa liberté financière”, a déclaré le PDG de BitGo, Mike Belshse, dans un communiqué.

Le Salvador introduira des “sanctions” pour exiger l’adoption du Bitcoin

Comme nous l’avons mentionné précédemment, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Les responsables du pays voient cette décision comme un bond en avant pour renforcer son économie.

Environ 70 % de la population de la région n’a pas de compte bancaire. Mais, à partir d’aujourd’hui, des millions de Salvadoriens pourront utiliser légalement Bitcoin pour stocker et effectuer des transactions de valeur.

C’était plutôt le mouvement proposé. En fait, le laissez-passer a fait face à une sorte de restrictions sous une forme ou une autre ces dernières semaines. Restrictions, y compris la sorcellerie (Oui, vous avez bien entendu).

Lors d’une interview, Javier Argueta, conseiller juridique du président salvadorien Nayib Bukele, a exprimé des opinions intéressantes sur le sujet.

Selon Argueta, les entreprises qui refusent d’effectuer des transactions avec Bitcoin et n’utilisent pas le portefeuille Chivo seront passibles de sanctions en vertu de la loi sur la protection des consommateurs du pays.

Les habitants du Salvador ont également exprimé leur colère contre l’article 7 très controversé. L’article en question rend l’acceptation de la crypto-monnaie obligatoire pour les fournisseurs. Cependant, en l’absence de plainte formelle, certains ont eu recours à la sorcellerie pour maudire les fonctionnaires.

McDonald’s au Salvador accepte les paiements avec Bitcoin

Compte tenu des dernières nouvelles générées autour de la principale crypto-monnaie du marché, et d’autant plus qu’elle a déjà cours légal. Tout porte à croire qu’aujourd’hui est le jour du Bitcoin au Salvador. Désormais, le réseau de restauration rapide McDonald’s accepterait les paiements en Bitcoin, via le réseau Lightning. Cela a été annoncé par le journaliste Aaron van Wirdum après avoir visité un restaurant McDonald’s au Salvador, où on lui a présenté un code QR imprimé qui l’a dirigé vers une page de facture sur le Lightning Network. McDonald’s avait 19 succursales dans tout le pays d’Amérique latine en 2019.

Je viens d’entrer dans un McDonald’s à San Salvador pour voir si je pouvais payer mon petit-déjeuner avec du bitcoin, en m’attendant à ce qu’on me dise non. Mais voilà, ils ont imprimé un ticket avec QR qui m’a conduit à une page Web avec une facture Lightning, et maintenant je savoure mon petit-déjeuner traditionnel ! pic.twitter.com/NYCkMNbv7U – Aaron van Wirdum (@AaronvanW) 7 septembre 2021

Lightning est un protocole de paiement de couche deux conçu pour rendre les transactions BTC plus évolutives. Bien que Bitcoin ait connu du succès en tant qu’actif d’investissement, son adoption en tant que moyen d’échange a été limitée.

Le président Nayib Bukele a confirmé lundi que son gouvernement avait acheté son premier Bitcoin. Mardi, le pays avait 550 BTC dans ses réserves.

L’Inde pourrait être sur le point de produire sa deuxième crypto-licorne après CoinDCX

Malgré un environnement d’incertitude réglementaire, les startups de crypto-monnaie en Inde ne se sont développées qu’au cours des dernières semaines et des derniers mois. En fait, l’industrie pourrait bientôt produire sa deuxième crypto-licorne. CoinSwitch Kuber serait en pourparlers avancés pour un nouveau cycle de financement, selon les médias locaux.

Les rapports en question citaient des sources proches du dossier pour affirmer que le nouveau tour de table pourrait être évalué à plus de 2 milliards de dollars. Si l’accord se concrétisait, cela ferait de l’échange de crypto-monnaie indien la deuxième crypto-licorne du pays après CoinDCX.

Étant donné que ce dernier est actuellement évalué à 1,1 milliard de dollars, l’accord annoncé fera de Coinswitch Kuber le plus valorisé.

CoinSwitch avait déjà levé 500 millions de dollars lors de son tour de table de série B en avril. Cela comprenait des investisseurs majeurs tels que Tiger Global, Sequoia Capital India et Ribbit Capital.

