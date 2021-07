Journée communautaire Pokemon Go d’août 2021: Shiny Eevee, mouvements d’événement, bonus, etc.

Le développeur de Pokemon Go, Niantic, fait les choses un peu différemment pour la journée communautaire d’août du jeu. L’événement se déroulera sur deux jours plutôt que l’habituel, du 14 au 15 août, et il présente un Pokémon qui a déjà joué lors d’une précédente journée communautaire : Évoli. Malgré cela, il y aura de nouveaux mouvements d’événement et d’autres bonus pendant l’événement, y compris un moyen plus facile d’obtenir Sylveon. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement de la journée communautaire d’août 2021 de Pokemon Go.

Pokemon en vedette d’août 2021 : Évoli

Évoli

Évoli est la star de la journée communautaire d’août. Le Pokémon Evolution apparaîtra à l’état sauvage plus souvent que d’habitude pendant les deux jours de l’événement, ce qui facilitera l’approvisionnement en Eevee Candy. En plus de cela, Niantic lancera une histoire de recherche spéciale payante portant sur Eevee appelée Ce que vous choisissez d’être. L’accès à la recherche spéciale coûte 1 USD et offre plus de chances d’attraper Évoli et de gagner d’autres récompenses.

Grâce à l’augmentation des apparitions d’Eevee sauvage, vous aurez également une meilleure chance de rencontrer Shiny Eevee pendant l’événement, ce qui en fait une excellente occasion d’ajouter des évolutions de Shiny Eevee à votre collection. Les Pokémon brillants sont normalement assez rares, mais vous augmenterez vos chances de trouver un Évoli brillant en utilisant de l’encens pendant la journée communautaire d’août.

La journée communautaire d’août bouge

Évoli peut évoluer vers l’un des huit Pokémon possibles, et chaque évolution est capable d’apprendre un mouvement spécial exclusif à un événement pendant la journée communautaire d’août. Tout Évoli que vous évoluerez entre le 13 et le 16 août apprendra les attaques suivantes :

Vaporeon: ScaldJolteon: Zap CannonFlareon: SuperpowerEspeon: Shadow BallUmbreon: PsychicLeafeon: Bullet SeedGlaceon: Water PulseSylveon: Psyshock

Non seulement chaque évolution d’Évoli apprendra une attaque spéciale, mais Niantic facilite également l’obtention de Sylveon lors de la journée communautaire d’août. Normalement, vous devez gagner 70 cœurs tandis qu’Eevee est défini comme votre ami Pokémon pour le transformer en Sylveon, mais ce nombre est réduit à seulement sept pour la journée communautaire d’août.

Heures de la journée communautaire d’août

Comme les précédents événements de la Journée communautaire, la Journée communautaire d’août durera six heures, de 11 h 00 à 17 h 00, heure locale, chaque jour. Cependant, vous aurez de 10h00 heure locale le 13 août à 10h00 heure locale le 16 août pour faire évoluer Évoli et apprendre les mouvements de la journée communautaire susmentionnés.

Bonus de la journée communautaire d’août

En plus de l’augmentation des apparitions d’Évoli, quelques autres bonus en jeu seront disponibles pendant les heures de l’événement les 14 et 15 août. Premièrement, les œufs placés dans des incubateurs éclosent à un quart de la distance dont ils ont normalement besoin. En plus de cela, tous les modules de leurre et encens que vous utilisez dureront trois heures au lieu de 60 minutes. Enfin, Niantic vendra un lot d’objets spéciaux dans la boutique en jeu de Pokemon Go pendant l’événement. Le pack coûte 1 280 PokeCoins et comprend les éléments suivants :

50 Ultra Balls5 Encens1 Elite Fast TM1 Elite Charged TM

Vous pouvez lire des détails supplémentaires sur la journée communautaire d’août sur le blog officiel de Pokemon Go. N’oubliez pas de consulter également le calendrier des événements de Pokemon Go en août 2021 pour un aperçu de ce qui se passe d’autre dans le jeu mobile Pokemon le mois prochain.

