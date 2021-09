Journée communautaire Pokemon Go Oshawot: heure de l’événement et récompenses

C’est à nouveau cette période du mois – lorsque nous prenons tous nos téléphones et participons à un nouveau Événement de la journée communautaire de Pokemon Go. La journée communautaire de septembre 2021 est consacrée Oshawot – un choix effronté approprié pour le premier événement communautaire de la saison des bêtises.

Pour être clair sur le calendrier de l’événement, la journée communautaire de septembre 2021 a lieu le dimanche 19 septembre 2021, entre 11h et 17h heure locale. Cet événement est axé sur le Pokémon de départ de la région Unova de type eau Oshawot – et vous pourrez en attraper beaucoup, y compris des brillants, et faire évoluer certains des Oshawott capturés en Dewott et sa forme finale, Samurott.

En plus d’un taux de réapparition accru pour Oshawott, les joueurs qui participent à la journée communautaire pourront profiter d’autres récompenses bonus typiques, notamment des encens et des leurres améliorés, de l’XP supplémentaire, des photobombes lors de la prise de photos, une histoire de recherche unique et un mouvement exclusif pour la famille Oshawott de Pokémon.

Nous expliquons les horaires de la journée d’Oshawott, toutes les récompenses de la journée communautaire et comment en tirer le meilleur parti directement sur cette page, en plus de vous donner un petit aperçu de la journée communautaire.

Si vous êtes nouveau pour eux, les événements de la journée communautaire Pokemon Go sont exactement ce que vous attendez probablement de leur nom – ils sont conçus pour amener les joueurs dans le monde, de préférence en interaction et en traînant ensemble dans des endroits qui regorgent de Pokestops comme les parcs et autres lieux publics. Ces événements sont limités dans le temps pour encourager les entraîneurs à partir le même jour et le même jour pour une mission de chasse Pokémon.

Il y a une incitation à s’impliquer sous la forme de grandes récompenses. Les événements de la journée communautaire sont généralement axés sur un Pokémon spécifique, augmentant son taux d’apparition et rendant sa forme brillante plus courante, ainsi que d’autres récompenses associées.

Si vous vous rendez à une journée communautaire, vous pourriez être surpris : vous verrez probablement d’autres entraîneurs attraper des Pokémon partout pendant l’événement si vous vous rendez dans un endroit comme un parc local. C’est un gros problème et un excellent moyen de rencontrer d’autres joueurs de Pokemon Go.

Nous avons couvert cela au début, mais pour ceux qui viennent de commencer à faire défiler, voici ce que vous devez savoir : le prochain événement communautaire Pokemon Go a lieu le Dimanche 19 septembre 2021..

Comme toujours, l’événement communautaire est un événement à durée limitée – il se déroulera pendant une période verrouillée de six heures le jour choisi. Les Les heures de la journée communautaire de septembre 2021 sont entre 11h et 17h, heure locale, quel qu’il soit dans votre région et votre fuseau horaire. Pendant ces heures, la journée communautaire sera active, permettant à son tour certaines récompenses bonus qui rendent la participation à la journée intéressante. Vous remarquerez tout de suite que vous jouez pendant la journée communautaire, très probablement, car les spawns d’Oshawott seront partout.

Récompenses de la journée communautaire Pokemon Go Oshawott: Shiny Oshawott, Dewott et Samurott, les mouvements Hydro Cannon et Razor Shell, plus

La communauté de septembre 2021 se concentre sur une espèce de Pokémon, à savoir Oshawott de type eau et ses évolutions, Dewott et Samurott. Oshawott apparaîtra plus fréquemment dans la nature pendant l’événement, et vous pouvez également obtenir des formes brillantes de ces Pokémon et un puissant mouvement exclusif.

Comme nous l’avons déjà dit, la principale raison de s’impliquer dans l’événement de la journée communautaire est d’attraper un groupe d’Oshawott, d’en trouver un avec des statistiques à moitié décentes, puis de le transformer en Samurott dans le calendrier de l’événement afin d’obtenir l’exclusivité bouge, Hydro Cannon. Cela peut vous donner un Pokémon puissant, peut-être même une variante brillante si vous êtes chanceux !

Parce que vous avez une chance d’en attraper autant et parce que les taux brillants sont augmentés, vous avez également une chance décente d’attraper un Oshawott brillant ou deux dans la période de six heures de l’événement, et une chance encore meilleure d’en attraper un avec de bonnes statistiques. Il y a cependant d’autres récompenses :

Pokémon brillant : les taux de réapparition seront augmentés pour Oshawott, y compris sous sa forme brillante. Attrapez-en beaucoup et vous serez sûr de rencontrer un Oshawott brillant – peut-être quelques-uns. Vous pouvez ensuite évoluer vers le brillant Dewott puis le brillant Samurott.

3x Capture XP : pendant les heures de l’événement communautaire, les joueurs gagneront triple XP pour chaque Pokémon qu’ils attrapent. Associez-le à d’autres boosters et vous pourrez générer beaucoup d’XP très rapidement.

Déplacement exclusif – Hydro Cannon : il y aura un mouvement exclusif pour cette série d’évolution – et cette fois-ci, c’est Blast Burn. Vous acquérez le mouvement en évoluant en Samurott soit pendant l’événement, soit dans les deux heures suivant l’heure de l’événement (donc jusqu’à 19h00 heure locale) – tout Samurott évolué à cette époque, régulier ou brillant, obtiendra Hydro Cannon comme mouvement de charge. C’est un puissant mouvement de type eau, et ne peut même pas être enseigné par les MT Elite.

Nouveau coup – Razor Shell: Pendant la durée de l’événement de la journée communautaire d’Oshawott, la ligne évolutive d’Oshawott aura la possibilité d’apprendre un nouveau mouvement – Razor Shell. C’est tout nouveau pour la journée communautaire, mais c’est un ajout permanent – il sera toujours disponible après la fin de l’événement.

Leurres de 3 heures / Encens : si vous laissez tomber un leurre sur un Pokestop ou un encens sur vous-même, cela durera 3 heures au lieu de la durée normale. Cela signifie que tout leurre abandonné pendant l’événement durera toute la durée de l’événement. De plus, Oshawott sera attiré par les modules Rainy Lure.

Photobombe : pendant les heures de l’événement de la journée communautaire, si vous prenez des instantanés photo AR de votre Pokémon, vous avez une chance d’être photobombé par un Oshawott excité.

Community Day Box en magasin : si cela ne vous dérange pas de vous séparer de l’argent, il y a une boîte spéciale Journée communautaire qui sera ajoutée à la boutique pour la durée de l’événement. 1280 Pokecoins vous donneront 50 Ultra Balls, 5 Lucky Eggs, 5 Rainy Lure Modules et un Elite Charged TM.

Histoire de recherche premium : si vous payez 1 $ pour un billet, vous pouvez également accéder à des recherches spéciales pendant l’événement. L’histoire de recherche spéciale facultative “Des échalotes aux marins” sera basée sur la capture d’Oshawott et sera facile à battre pendant la journée communautaire. Cela vous rapportera une variété de récompenses.

Autocollants : Des autocollants exclusifs sur le thème d’Oshawott tomberont des Pokestops, des cadeaux d’amis et seront disponibles dans le magasin.