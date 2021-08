Journée de clôture du FE Healthcare Summit consacrée aux technologies de la santé, à la télésanté, à la santé des femmes et à la santé mentale

Les problèmes de santé des femmes peuvent être traités par la sensibilisation, le respect des protocoles de traitement standard et l’accessibilité des soins de santé.

La troisième journée du FE Healthcare Summit le 20 août 2021 s’est terminée par des délibérations et des tables rondes sur les technologies de la santé, la télésanté, la santé des femmes et la santé mentale.

Lors de son discours d’ouverture sur le thème “Riding The New Wave – l’impératif numérique pour les prestataires de soins de santé indiens et la voie à suivre” à l’occasion du troisième jour du Virtual FE Healthcare Summit le 20 août 2021, le Dr Sangita Reddy , co-directeur général d’Apollo Hospitals Enterprises a déclaré : « Les dossiers de santé électroniques (DSE) deviendront une base structurelle pour tous les transferts de données et joueront un rôle déterminant dans la création de la capacité d’interopérabilité sémantique afin que les médecins et les autres parties prenantes du système de santé puissent communiquer efficacement. . “

“Cela conduira également à des directives de traitement standard, à des transactions de santé transparentes et à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour les soins aux patients”, a-t-elle ajouté.

Le sommet FE Healthcare, qui a débuté le 18 août 2021 et s’est terminé le 20 août 2021, a réuni des décideurs du gouvernement central et des États, des membres du groupe de travail, des chirurgiens, des médecins, des ingénieurs médicaux, des membres de l’équipe médicale de première ligne, des PDG, des directeurs informatiques, des directeurs techniques de hôpitaux, sociétés de soins de santé et pharmaceutiques, fournisseurs de technologies de la santé, start-ups du secteur de la santé, experts en technologie des sociétés de dispositifs médicaux, de logiciels et d’analyse, chefs d’établissements universitaires, grandes associations médicales et responsables de la chaîne d’approvisionnement et des achats des hôpitaux.

Tout en modérant une table ronde sur le thème des technologies de la santé et du besoin d’évolution, le Dr Sandeep Sharma, directeur général, directeur technique adjoint chez Deloitte Consulting, « Nous avons combattu Covid avec l’aide de l’industrie des sciences de la vie, du gouvernement et d’une approche multipartite. Tous les acteurs du système de santé ont collectivement relevé les défis pour éviter la crise pandémique. »

Parlant des interventions numériques, Abhishek Kumar, directeur informatique, Autorité nationale de la santé, gouvernement indien, a déclaré que les interventions numériques peuvent combler avec succès le fossé entre la demande et l’offre et qu’il devient donc important pour les prestataires de soins de santé et les patients de pouvoir communiquer via outils numériques.

Il a ajouté que bien que la technologie soit un facteur habilitant, elle a besoin d’un cadre politique et réglementaire propice.

Au cours de la table ronde, Kunal Kapoor, acteur et cofondateur, Ketto.com a révélé que pendant la pandémie, puisque le secteur social était surchargé, les personnes à titre individuel ont fait don de 40 millions de dollars à travers 13 000 campagnes, ce qui en dit long sur les campagnes de financement participatif centrées sur les personnes et la capacité de transformer l’adversité en opportunité.

Parlant des infrastructures de santé dans le pays, Hema Jagota, directrice des solutions cliniques, Elsevier Healthcare, a déclaré que les soins de santé sont limités en ressources, ce qui est très évident à l’époque de Covid. Quelles que soient les solutions que nous déployons dans notre écosystème de soins de santé, elles doivent être axées sur l’amélioration de la productivité et les solutions doivent être évaluées par des pairs et authentiques. En plus de cela, nous devrions avoir une approche localisée pour être en mesure de relever les défis des soins de santé au niveau du pays grâce à une base de connaissances localisée.

Le Dr K Ganapathy, directeur, Apollo TeleHealth Services et Apollo Telemedicine Networking Foundation, lors de la modération du panel sur la télésanté 2.0 : Construire une structure solide, a déclaré : « Aujourd’hui, les soins de santé dépendent dans une large mesure des décideurs, des administrateurs médicaux et commerciaux, des technologues et des ingénieurs. Ils ont joué un grand rôle dans le développement de la médecine et des soins de santé modernes. »

Le Dr Ganapathy a souligné qu’en plus d’être équipés de technologies, les médecins et les professionnels de la santé devraient être capables de sympathiser avec la communauté des patients, ce qui renforcera la relation médecin-patient.

S’exprimant lors de la table ronde sur la télésanté 2.0 : Construire une structure robuste, Manish Ranjan, cofondateur et PDG de NanoHealth, a déclaré : « La numérisation des données a non seulement aidé en termes de maladies non la santé du patient que nous pourrions partager plus rapidement avec le médecin et le patient.

Parlant de la télémédecine et de la prescription électronique, Naresh Hasija, vice-président de Viatris, a déclaré : « En tant qu’entreprise de soins de santé, nous avons créé une passerelle mondiale pour fusionner toutes les solutions de santé crédibles sur la télésanté des entreprises et des start-ups qui peuvent utiliser notre expertise basée dans n’importe quel pays du monde. La prescription électronique a permis de réduire considérablement le fardeau de notre système de soins de santé primaires, où le patient est même en mesure d’obtenir des médicaments plus rapidement.

Donnant son point de vue sur la télésanté, Gautam Khanna, PDG de l’hôpital Hinduja, a déclaré: «Nous sommes aujourd’hui en contact avec des patients dans 260 villes, y compris les poches éloignées, par le biais de vidéo et de téléconsultations et même pendant la crise de Covid, il y a presque 100% de téléconsultations via Hinduja. Hôpital basé à Mumbai.

Tout en animant la table ronde sur la santé des femmes – pour une société meilleure, le Dr Jaideep Malhotra, ancien président de la Société indienne de procréation assistée (ISAR), a révélé que les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Leur santé est vraiment importante dans le contexte du fait que sur les 130 millions de naissances dans le monde, 56 millions de femmes souffrent d’anémie, 42 millions d’obésité, 25 millions de malnutrition, 21 millions d’hyperglycémie et 8 millions d’hypertension.

Parlant de solutions pour la santé des femmes, Sandeep Reddy, responsable de la santé des femmes chez Abbott India Limited, a déclaré : « Les problèmes liés à la santé des femmes comme la mortalité maternelle, la ménopause et les complications de la grossesse peuvent être résolus par la sensibilisation, le les régions reculées du pays.

Abhishek Shah, co-fondateur et PDG de Wellthy Therapeutics, a déclaré que les thérapies numériques sont aujourd’hui capables d’aider les patients surveillés à distance et de réduire la charge de travail du médecin.

Tout en parlant des besoins non satisfaits de la santé des femmes, le Dr Hrishikesh Pai, président élu de la Fédération des obstétriciens et gynécologues de l’Inde (FOGSI) 2022, a déclaré : doivent s’attaquer à des problèmes liés aux dérèglements hormonaux et même au cancer. Nous avons, dans une certaine mesure, réussi à équilibrer le problème de la discrimination fondée sur le sexe chez les filles, qui bénéficie aujourd’hui d’une bonne surveillance réglementaire »,

Tout en animant la table ronde sur la paix intérieure – maintenir un équilibre mental, Anindita Chatterjee, professionnelle en santé mentale et spécialiste de la communication a demandé aux panélistes des réponses sur la recrudescence des cas de santé mentale et sur la manière de relever les défis.

Parlant de santé mentale pendant la pandémie, le Dr Kersi Chavda, consultante, psychiatrie, hôpital Hinduja a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de substitut à un conseil psychologique en face à face pour les personnes touchées pendant la pandémie, il y a eu une augmentation des cas de problèmes de santé mentale en dehors des personnes seules à besoins spécifiques qu’il s’agisse d’enfants ou du segment gériatrique.

Partageant une solution aux problèmes de santé mentale pendant la pandémie, le Dr Nisha Khanna, praticienne en santé mentale à Bye Tense a déclaré: «Il est urgent de reconnaître les pensées négatives plutôt que de les ignorer et de leur donner un canal pour les évacuer soit par communication avec des amis d’une manière décontractée. La réduction des émotions et des pensées négatives et leur effacement sont une autre solution pertinente pour maintenir l’équilibre mental et le bien-être.

Tout en proposant des solutions aux problèmes de santé mentale, Tripti Gupta, associé directeur d’iPink The Color Of Health LLP, a déclaré : « La nourriture est l’élément le plus important pour maintenir la santé mentale. Les fruits et légumes de saison sont la solution aux nombreux problèmes gastro-intestinaux qui déclenchent des problèmes de santé mentale. Maintenir une routine est une autre bonne solution.

Donnant son point de vue sur la table ronde sur la santé mentale, le Dr Kamna Chhibber, chef du département de la santé mentale et des sciences du comportement, Fortis Research Institute, Gurugram a déclaré: «Les gens ont beaucoup de problèmes pour faire évoluer nos relations avec leurs amis, leur famille, leurs enfants pendant Covid qui avait une incidence sur leur santé mentale en plus des problèmes d’anxiété et de dépression.

Lors de la remise de sa note d’adieu sur la reconstruction des soins de santé en Inde le jour de clôture du Sommet FE sur les soins de santé, le Dr RS Sharma, PDG, National Health Authority (NHA), Union Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (GoI) a déclaré : « La National Digital Health Mission (NDHM) envisage de connecter l’Inde via un réseau de technologies de l’information et de la communication (TIC) afin de tirer parti des outils et des technologies pour la prestation des soins de santé du dernier kilomètre. Il envisage également de créer des registres spécifiques à un domaine en tant que blocs de construction sous la forme d’un registre des établissements de santé pour trouver des hôpitaux en ligne et permettre l’accès aux dossiers médicaux électroniques (DME) pour l’accessibilité des soins de santé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.