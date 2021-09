Journée de formation : 10 faits en coulisses du thriller policier Denzel Washington

in

La célèbre réplique “King Kong Ain’t Got Shit On Me” a été improvisée par Denzel Washington

Il y a peu de répliques de Denzel Washington aussi mémorables qu’un vaincu et sanglant, mais arrogant, Alonzo Harris criant “King Kong n’a rien sur moi” à la fin de la journée d’entraînement, et c’est en grande partie grâce à l’acteur lui-même. En 2019, Vanity Fair a publié une liste des 25 meilleures scènes de films de tous les temps, qui, sans surprise ici, incluait le moment emblématique de la Journée de la formation.

En parlant de la ligne et de la livraison, Antoine Fuqua a révélé que Washington, qui a remporté son deuxième Oscar pour sa performance, a proposé la ligne dans le feu de l’action pendant le tournage de la scène. Une fois que tout a été dit et fait, Fuqua a déclaré qu’il avait regardé le caméraman et qu’il espérait l’avoir compris car cela n’allait probablement pas se reproduire. Heureusement pour tout le monde, il l’a eu.