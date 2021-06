Journée de formation Telangana Histoire, faits et signification: Tout savoir sur la Journée de formation Telangana 2021

Le Comité de travail du Congrès (CWC) avait adopté une résolution recommandant la formation de Telangana le 1er juillet 2013.

Histoire et importance de la journée de formation Telangana : Telangana, alors 29e et aujourd’hui 28e État de l’Inde après la création du Jammu-et-Cachemire, a été formé le 2 juin 2014. Aujourd’hui, c’est le 7e jour de fondation de Telangana. Saluant les gens à l’occasion, le ministre en chef K Chandrasekar Rao a déclaré que l’État avait vu le jour d’une manière démocratique parlementaire après de nombreuses batailles, sacrifices et martyrs. Et il n’avait pas tort de le dire. Si l’on regarde de près l’histoire, la lutte pour un État séparé a commencé dès 1955 lorsque la suggestion de garder Hyderabad un État séparé par la Commission de réorganisation des États a été ignorée.

Histoire de la journée de formation Telangana

Le Telangana a fusionné avec l’Andhra le 1er novembre 1956, en le séparant de l’ancien Madras pour former un État uni pour la population de langue télougou. Les dirigeants politiques de la région ont accusé l’Andhra Pradesh de coloniser la région en s’emparant de leurs emplois et de leurs terres. Ils ont également allégué que le gouvernement de l’Andhra avait ignoré la région et n’avait pas investi dans le développement des infrastructures.

L’Andhra Pradesh, en particulier la région du Telangana, a été témoin d’une violente manifestation pour un État séparé en 1969 et un Andhra Pradesh séparé en 1972. Dans l’agitation de 1969, divers groupes sociaux, syndicats d’étudiants et employés du gouvernement ont joué un rôle de premier plan. Cela a forcé le Premier ministre de l’époque, Indira Gandhi, à concevoir une formule en six points pour accélérer le développement des zones arriérées et donner la préférence aux candidats locaux à l’emploi.

Le mouvement pour un État séparé du Telangana a pris une tournure politique lorsque le Bharatiya Janata Party (BJP) a étendu son soutien à la demande en 1997. Cependant, la formation de Telangana Rashtra Samithi (TRS) par K Chandrasekara Rao en 2001. Avant cela, la formation d’États comme l’Uttarakhand, le Jharkhand et le Chhattisgarh a stimulé la demande de Telangana. Lors de sa campagne pour les élections de 2004 à Lok Sabha, la présidente du Congrès, Sonia Gandhi, avait déclaré qu’elle respecterait les sentiments du peuple qui réclame un État séparé du Telangana.

Karimnagar a émergé comme un foyer du mouvement lorsque KC Rao a décidé de jeûner jusqu’à la mort en 2009 pour Telangana. Il a poursuivi son jeûne même à l’hôpital, forçant le gouvernement de l’UPA dans le Centre à annoncer la formation de Telangana le 9 décembre 2009, pour revenir sur la question environ deux semaines plus tard, le 23 décembre 2009. mort de 17 étudiants pro-Telangana devant l’université d’Osmania.

Le Centre a formé un panel le 3 février 2010, sous la direction de Justice (Ret.) BN Srikrishna, pour rechercher une solution permanente au problème. Le panel a soumis son rapport après une vaste consultation des parties prenantes qui a été publiée le 6 janvier 2010.

Le 3 février 2010, un panel dirigé par le juge (à la retraite) BN Srikrishna a été formé pour « apporter une solution permanente » à la demande de création d’un État. Le panel s’est réuni 30 fois, a visité 23 districts et 35 villages et a eu des interactions avec environ 100 organisations. Le rapport n’est pas favorable à la bifurcation.

Le Comité de travail du Congrès (CWC) avait adopté une résolution recommandant la formation de Telangana le 1er juillet 2013. Pendant ce temps, l’agitation s’est poursuivie et le Centre a formé un groupe de ministres pour examiner la question. Sur la base du rapport du groupe ministériel, le Cabinet de l’Union a approuvé la création de Telangana avec 10 districts en décembre 2013.

Le projet de loi sur la réorganisation de l’Andhra Pradesh a ensuite été déposé au Parlement et a été adopté en 2014. Hyderabad était alors envisagée comme la capitale commune.

Importance de la journée de formation Telangana

La formation de Telangana signifie la victoire du Mouvement Telangana qui a forcé la bifurcation de l’Andhra Pradesh alors uni. Un mouvement qui s’est accéléré au cours des 57 dernières années a porté ses fruits le 2 juin 2014, répondant aux aspirations des habitants de la région du Telangana. Le mouvement a non seulement donné une identité distincte aux habitants de la région, mais a également entraîné une modification de la carte de l’Inde présentant les frontières de l’État.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.